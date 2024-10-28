Одна из областей усиливает мобилизацию — Finance.ua

Одна из областей усиливает мобилизацию Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Одна из областей усиливает мобилизацию

Черниговщина принимает меры по усилению мобилизации.

Об этом заявил начальник областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает «Общественное Чернигов».

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«На сегодняшний день я не доволен уровнем мобилизации и мы принимаем меры по ее увеличению», — сказал глава региона.

По словам Чауса, усиленные меры по мобилизации будут продолжаться до победы Украины.

«Мы должны сделать все, чтобы, во-первых, дать возможность отдохнуть нашим подразделениям, которые уже долго воюют в самой активной фазе. Во-вторых, чтобы враг видел, что у нас есть армия, которая готова и будет давать отпор», — подчеркнул чиновник.

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Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении закон № 11 379-д о прохождении военной службы во время мобилизации лицами, не достигшими 25-летнего возраста.

Украина намерена мобилизовать еще 200 тыс. новобранцев до конца 2024 года, но реализация этих планов выглядит сомнительной, как сообщает The Times. Согласно информации, выполнить этот план может быть сложно из-за различных факторов, включая уменьшение количества мужчин призывного возраста и растущее сопротивление мобилизации среди населения.

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