В Украине хотят увеличить срок подготовки мобилизованных — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине хотят увеличить срок подготовки мобилизованных

39
В Украине хотят увеличить сроки подготовки мобилизованных. Ее сроки хотят увеличить с месяца до полутора.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Читайте также
По его словам, в Украине уже вводится пилотный проект и предусматривает увеличение продолжительности базовой всеобщей военной подготовки с 1 до 1,5 месяца.
«В рамках проекта была обновлена ​​программа БЗВП с учетом актуальных потребностей и вызовов. В декабре буду принимать решение относительно новой модели БЗВП. В дальнейшем, если оперативная обстановка будет позволять, не исключаю следующий этап увеличения срока базовой подготовки», — отметил Сырский.
Как сообщалось, программу базовой военной подготовки в учебных центрах для мобилизованных планируется увеличить до 1,5 месяца. В настоящее время продолжительность БЗВП не менее месяца.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.