В Украине хотят увеличить срок подготовки мобилизованных — Finance.ua

В Украине хотят увеличить срок подготовки мобилизованных Сегодня 14:34

В Украине хотят увеличить сроки подготовки мобилизованных. Ее сроки хотят увеличить с месяца до полутора.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ

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По его словам, в Украине уже вводится пилотный проект и предусматривает увеличение продолжительности базовой всеобщей военной подготовки с 1 до 1,5 месяца.

«В рамках проекта была обновлена ​​программа БЗВП с учетом актуальных потребностей и вызовов. В декабре буду принимать решение относительно новой модели БЗВП. В дальнейшем, если оперативная обстановка будет позволять, не исключаю следующий этап увеличения срока базовой подготовки», — отметил Сырский.

Как сообщалось, программу базовой военной подготовки в учебных центрах для мобилизованных планируется увеличить до 1,5 месяца. В настоящее время продолжительность БЗВП не менее месяца.

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