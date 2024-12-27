Одна из крупнейших в мире контейнерных компаний возвращается в Украину — Finance.ua
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Одна из крупнейших в мире контейнерных компаний возвращается в Украину

Фондовый рынок
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Французская компания CMA CGM, входящая в тройку крупнейших в мире операторов морских контейнерных перевозок, возобновляет судоходное сообщение с Украиной.
Об этом сообщило профильное издание Splash 24/7.
В сообщении говорится, что в конце следующего месяца марсельская компания CMA CGM запустит новый маршрут Odessa Express (ODX), соединяющий порты Пирея, Стамбула и Одессы.
Отмечается, что это второй крупный оператор, возвращающийся в Украину с собственными судами.
Ранее в этом году MSC приступил к перевозке между Констанцой (Румыния) и Черноморском.
По данным компании Alphaliner, специализирующейся на анализе рынка контейнерных перевозок, CMA CGM станет первым оператором, предлагающим прямое судоходное сообщение между Грецией и Украиной с начала полномасштабного вторжения россии.
«Для выполнения рейсов будут задействованы два судна: *Lila Canada* (вместимость 1118 TEU) и *TJ Orhan* (вместимость 1550 TEU). Согласно графику, *TJ Orhan* должен отправиться из Пирея 24 января, а прибытие в Одессу ожидается через четыре дня», — говорится в сообщении.
Также в сообщении говорится, что регулярные морские рейсы в Украину возобновились в апреле этого года, когда украинская транспортно-логистическая компания Iteris Feeders открыла маршрут между Констанцой и Черноморском.
Кроме того, говорится в сообщении, турецкий оператор Medkon Lines объявил о возобновлении своего маршрута между Турцией и Украиной, который был приостановлен в начале 2022 года.
Услуга заработает с середины января, что сделает Medkon Lines первым турецким оператором, возвращающимся на украинский рынок.
По материалам:
Українські Новини
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