Одна из крупнейших авиакомпаний США меняет правила посадки в самолет — Finance.ua

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Одна из крупнейших авиакомпаний США меняет правила посадки в самолет

Фондовый рынок
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Одна из крупнейших авиакомпаний США меняет правила посадки в самолет
Одна из крупнейших авиакомпаний США меняет правила посадки в самолет
С 26 октября одна из крупнейших авиакомпаний в США United Airlines вводит новый способ посадки в самолет.
Как сообщает Avianews, согласно служебной записке авиаперевозчика, новая концепция посадки в самолет предполагает, что новые правила посадки коснутся пассажиров эконом-класса.
Сначала на борт будут заходить пассажиры первого класса, владельцы карт высоких уровней программы лояльности, люди с инвалидностью, действующие военные и семьи с маленькими детьми.
Далее на борт будут пускать пассажиров с местами у окна, за ними в самолет будут заходить путешественники со средними местами, а затем пассажиры с местами у прохода.
Примечательно, что все авиакомпании первыми пропускают на борт пассажиров бизнес-класса и владельцев премиальных карт. Однако в United Airlines коснулись эконом-класса, заявив, что сначала будут пускать на борт пассажиров с билетами у окна и с билетами на средние места.
Новая модель посадки в самолет, по оценкам United Airlines, поможет ускорить процесс на 2 минуты и будет применяться на внутренних и некоторых международных маршрутах.
Хотя такое время кажется незначительным, в некоторых случаях оно может помочь избежать дополнительных задержек в занятых аэропортах.

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По материалам:
УНІАН
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