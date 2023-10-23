Одна из крупнейших авиакомпаний США меняет правила посадки в самолет — Finance.ua

Одна из крупнейших авиакомпаний США меняет правила посадки в самолет Сегодня 16:33 — Фондовый рынок

Одна из крупнейших авиакомпаний США меняет правила посадки в самолет

С 26 октября одна из крупнейших авиакомпаний в США United Airlines вводит новый способ посадки в самолет.

Как сообщает Avianews , согласно служебной записке авиаперевозчика, новая концепция посадки в самолет предполагает, что новые правила посадки коснутся пассажиров эконом-класса.

Сначала на борт будут заходить пассажиры первого класса, владельцы карт высоких уровней программы лояльности, люди с инвалидностью, действующие военные и семьи с маленькими детьми.

Далее на борт будут пускать пассажиров с местами у окна, за ними в самолет будут заходить путешественники со средними местами, а затем пассажиры с местами у прохода.

Примечательно, что все авиакомпании первыми пропускают на борт пассажиров бизнес-класса и владельцев премиальных карт. Однако в United Airlines коснулись эконом-класса, заявив, что сначала будут пускать на борт пассажиров с билетами у окна и с билетами на средние места.

Новая модель посадки в самолет, по оценкам United Airlines, поможет ускорить процесс на 2 минуты и будет применяться на внутренних и некоторых международных маршрутах.

Хотя такое время кажется незначительным, в некоторых случаях оно может помочь избежать дополнительных задержек в занятых аэропортах.

УНІАН По материалам:

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