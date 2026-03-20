Место для вашей рекламы

Один звонок — и вы без денег: Как работают «офисники», сколько зарабатывают и какие схемы

Прямо сейчас в вашем кармане лежит телефон, через который профессиональные манипуляторы уже подбирают ключ к вашему кошельку. Они не ломают пароли — они ломают вашу психику, играя на страхе, алчности к легким деньгам или простому любопытству.
Как устроена сфера аферизма, сколько злоумышленники зарабатывают на вашем доверии и как уберечься от ТОП самых популярных мошеннических схем?
Forbes Ukraine посчитали, что в Украине работают почти 2000 мошеннических колл-центров. По оценкам других экспертов, в этой сфере варятся от 25 до 50 тысяч человек.
Бывшие сотрудники рассказывают, что в крупных колл-центрах работает до 300 человек. Согласно исследованию ассоциации ЕМА, только один из ста звонков мошенников становится результативным, однако этот низкий процент успеха они с лихвой компенсируют тотальной массовостью и качеством процессов.
Они используют профессиональные CRM-системы для управления клиентскими данными, которые часто покупают на черных рынках после сливов из баз банков, служб доставки или мобильных операторов.
Такая индустрия настолько прибыльна, что буквально уродует облик рынка труда в Украине, ведь обычный «сотрудник» на старте получает от 800 до 1500 долларов в месяц плюс проценты. А это почти вдвое превышает среднюю зарплату честного менеджера по продажам, которая составляет всего 730 долларов.
Так что слушайте больше подробностей в нашем видео по ссылке:
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
