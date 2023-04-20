Один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники продает бизнес в россии — Finance.ua

Один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники продает бизнес в россии Сегодня 17:17 — Фондовый рынок

Один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники продает бизнес в россии

Один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники — группа CNH Industrial, которой принадлежат компании Case и New Holland, продаст свои активы в рф.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что российские активы будут проданы за 60 млн долларов.

«Сегодня CNH Industrial объявляет об отчуждении своей коммерческой деятельности в россии на общую сумму около 60 миллионов долларов США», — говорится в сообщении.

Это произошло после объявления в марте 2022 года о прекращении поставок на российский рынок. До сегодняшнего дня выплата заработной платы сотрудникам и другие административные расходы в России были должным образом гарантированы.

До марта 2022 г. CNH Industrial имела корпоративный офис в московской области, через который она управляла импортом и дистрибуцией своей продукции в Россию, региональной бизнес-деятельностью и коммерческим финансированием.

Среди активов российского отделения CNH Industrial — производственные площадки для сельскохозяйственного оборудования, орудий и строительного оборудования, склад запчастей. На этих площадках работало около 200 работников.

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Укрінформ По материалам:

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