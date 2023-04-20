Один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники продает бизнес в россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники продает бизнес в россии

Фондовый рынок
53
Один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники продает бизнес в россии
Один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники продает бизнес в россии
Один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники — группа CNH Industrial, которой принадлежат компании Case и New Holland, продаст свои активы в рф.
Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что российские активы будут проданы за 60 млн долларов.
«Сегодня CNH Industrial объявляет об отчуждении своей коммерческой деятельности в россии на общую сумму около 60 миллионов долларов США», — говорится в сообщении.
Это произошло после объявления в марте 2022 года о прекращении поставок на российский рынок. До сегодняшнего дня выплата заработной платы сотрудникам и другие административные расходы в России были должным образом гарантированы.
До марта 2022 г. CNH Industrial имела корпоративный офис в московской области, через который она управляла импортом и дистрибуцией своей продукции в Россию, региональной бизнес-деятельностью и коммерческим финансированием.
Среди активов российского отделения CNH Industrial — производственные площадки для сельскохозяйственного оборудования, орудий и строительного оборудования, склад запчастей. На этих площадках работало около 200 работников.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.