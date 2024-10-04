Один из крупнейших ТЦ Днепра «Приозерный» выставлен на продажу через СЕТАМ — Finance.ua

Один из крупнейших ТЦ Днепра «Приозерный» выставлен на продажу через СЕТАМ Сегодня 16:33 — Фондовый рынок

Один из крупнейших ТЦ Днепра «Приозерный» выставлен на продажу через СЕТАМ

1 октября 2024 г. стартовал очередной этап продажи ТЦ «Приозерный» (г. Днепр) через систему электронных торгов OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины).

Продажа одного из самых больших и привлекательных для развития ритейла в Днепре торгового центра осуществляется согласно программе реализации неоперационной недвижимости ПриватБанка по прозрачной и открытой процедуре торгов.

Построенный в 2009 году ТЦ «Приозерный» — третий по площади торговый центр в Днепре (более 32 тыс. кв. м) и имеет шесть наземных этажей, а также подземный, где расположен паркинг и может быть обустроено укрытие для воздушной тревоги.

Уникальные преимущества ТЦ «Приозерный» — в удобном расположении в центре города рядом с Центральным рынком и вокзалами.

Также ТЦ «Приозерный» на сегодняшний день единственный торговый центр города, который имеет как торговые площади, офисные и складские помещения, так и развлекательную и спортивную зоны с бассейнами и SPA.

Торговый центр в зависимости от формата и размера торговых точек может иметь до 100 арендаторов. ТЦ имеет шесть лифтов и четыре эскалатора, центральный вход, оборудованный пандусом, подземный паркинг на 100 автомобилей, а также наземную стоянку, рассчитанную на 40 паркомест.

Начальная цена продажи лота составляет 352 748 540,85 грн с НДС. Дата проведения электронных торгов: 16 октября 2024 г. (лот № 561 234), гарантийный взнос для участия: 5% от начальной цены продажи имущества (17 637 427,04 грн), который будет отнесен к цене продажи.

В состав лота входят торговый центр общей площадью 32 408,7 кв. м по адресу: г. Днепр, ул. Майдан Озерный (Боброва), дом. 1, и 12 земельных участков. Дополнительно к цене лота победитель электронных торгов обязан приобрести основные средства на сумму 2,2 млн. грн. с НДС.

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