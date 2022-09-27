Один из крупнейших банков Таджикистана приостановил прием российских карт «Мир» — Finance.ua

Один из крупнейших банков Таджикистана приостановил прием российских карт «Мир» Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Один из крупнейших банков Таджикистана приостановил прием российских карт «Мир»

Один из крупнейших банков Таджикистана Dushanbe City Bank приостановил обслуживание российских карт платежной системы Мир.

Об этом банк сообщили в своем Телеграм-канале

«По техническим причинам мы приостанавливаем обслуживание российской платежной системы Мир, а именно: снятие с наших банкоматов и оплата через POS-терминал», — сообщили в банке.

Ранее стало известно, что в Узбекистане 23 сентября было приостановлено обслуживание выпущенных международными банками карт российской платежной системы «Мир».

Более того, Народный банк Казахстана также временно приостановил обслуживание карт российской платежной системы Мир в своих банкоматах. 19 сентября с такими картами перестали работать крупные турецкие банки Isbank и Denizbank.

Как сообщалось, 15 сентября Минфин США заявил, что иностранные банки, заключающие договоры с оператором карт «Мир» — Национальной системой платежных карт (НСПК), не попавшим под ограничение Запада, «рискуют поддержать усилия россии по обходу санкций». Министерство напомнило, что Вашингтон имеет право за это налагать блокирующие санкции.

Укрінформ По материалам:

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