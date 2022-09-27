Один из крупнейших банков Таджикистана приостановил прием российских карт «Мир» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Один из крупнейших банков Таджикистана приостановил прием российских карт «Мир»

Фондовый рынок
456
Один из крупнейших банков Таджикистана приостановил прием российских карт «Мир»
Один из крупнейших банков Таджикистана приостановил прием российских карт «Мир»
Один из крупнейших банков Таджикистана Dushanbe City Bank приостановил обслуживание российских карт платежной системы Мир.
Об этом банк сообщили в своем Телеграм-канале.
«По техническим причинам мы приостанавливаем обслуживание российской платежной системы Мир, а именно: снятие с наших банкоматов и оплата через POS-терминал», — сообщили в банке.
Ранее стало известно, что в Узбекистане 23 сентября было приостановлено обслуживание выпущенных международными банками карт российской платежной системы «Мир».
Более того, Народный банк Казахстана также временно приостановил обслуживание карт российской платежной системы Мир в своих банкоматах. 19 сентября с такими картами перестали работать крупные турецкие банки Isbank и Denizbank.
Как сообщалось, 15 сентября Минфин США заявил, что иностранные банки, заключающие договоры с оператором карт «Мир» — Национальной системой платежных карт (НСПК), не попавшим под ограничение Запада, «рискуют поддержать усилия россии по обходу санкций». Министерство напомнило, что Вашингтон имеет право за это налагать блокирующие санкции.

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.