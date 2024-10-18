Один из крупнейших агрохолдингов Украины погасил еврооблигации на $300 миллионов — Finance.ua

Один из крупнейших агрохолдингов Украины погасил еврооблигации на $300 миллионов 18.10.2024, 16:33 — Фондовый рынок

Украинский агрохолдинг Kernel 17 октября погасил пятилетние еврооблигации на сумму 300 млн долларов со ставкой купона 6,5%.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Компания заявила, что, несмотря на войну, предпочитает выполнять обязательства перед кредиторами и поддерживать доверие на международной арене.

«Кредитная история является критически важным активом для нашей компании. Мы отдаем себе отчет, что соблюдение всех сроков и обязательств перед кредиторами — это залог нашей финансовой стабильности», — сказал финдиректор компании Сергей Волков.

Погашение стало возможным, в частности, благодаря валютной либерализации со стороны Национального банка, говорится в сообщении.

Економічна Правда По материалам:

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