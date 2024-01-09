Одесские порты в прошлом году увеличили перевалку грузов на 15% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Одесские порты в прошлом году увеличили перевалку грузов на 15%

Казна и Политика
12
Порты Большой Одессы по итогам 2023 года перевалили 50 млн т грузов, что на 15% больше, чем годом ранее.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.
«В основном это был экспорт агропродукции, который предназначался для разных стран мира, среди которых Египет, Китай, США, Тунис, Испания, Италия, Греция, Турция, Румыния, Алжир, Нидерланды, Болгария, Пакистан, Бельгия», — сообщил он.
Кипер добавил, что за все время функционирования коридоров в Одесскую область загружено более 400 судов.
Также он пообещал в феврале опубликовать данные подсчетов о том, сколько государство заработало на борьбе с черным зерном.
По материалам:
AgroPortal.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.