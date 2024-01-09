Одесские порты в прошлом году увеличили перевалку грузов на 15% — Finance.ua

Одесские порты в прошлом году увеличили перевалку грузов на 15% Сегодня 06:45 — Казна и Политика

Порты Большой Одессы по итогам 2023 года перевалили 50 млн т грузов, что на 15% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram

«В основном это был экспорт агропродукции, который предназначался для разных стран мира, среди которых Египет, Китай, США, Тунис, Испания, Италия, Греция, Турция, Румыния, Алжир, Нидерланды, Болгария, Пакистан, Бельгия», — сообщил он.

Кипер добавил, что за все время функционирования коридоров в Одесскую область загружено более 400 судов.

Также он пообещал в феврале опубликовать данные подсчетов о том, сколько государство заработало на борьбе с черным зерном.

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