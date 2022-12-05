Одесса осталась без водоснабжения из-за обесточивания — Finance.ua
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Одесса осталась без водоснабжения из-за обесточивания

Энергетика
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В Одессе все потребители в понедельник, 5 декабря, остались без водоснабжения в результате массированного ракетного обстрела россией украинской инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба «Инфоксводоканал».
«Сейчас обесточены все насосные станции и резервные линии. Поэтому нет водоснабжения везде по нашим потребителям», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что после возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется.
«В настоящее время возможны перебои со связью и дозвоном в контакт-центр водоканала», — добавили в сообщении.
По материалам:
Економічна Правда
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