Одесса осталась без водоснабжения из-за обесточивания — Finance.ua

Одесса осталась без водоснабжения из-за обесточивания
В Одессе все потребители в понедельник, 5 декабря, остались без водоснабжения в результате массированного ракетного обстрела россией украинской инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба «Инфоксводоканал».
«Сейчас обесточены все насосные станции и резервные линии. Поэтому нет водоснабжения везде по нашим потребителям», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что после возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется.
«В настоящее время возможны перебои со связью и дозвоном в контакт-центр водоканала», — добавили в сообщении.
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