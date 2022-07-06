Очередь за новым электрокаром Hummer растянулась на 17 лет — Finance.ua
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Очередь за новым электрокаром Hummer растянулась на 17 лет

Технологии&Авто
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Очередь за новым электрокаром Hummer растянулась на 17 лет
Очередь за новым электрокаром Hummer растянулась на 17 лет
Новейший электрический пикап GMC Hummer EV собрал уже 77 000 заказов, несмотря на довольно высокую стартовую цену в $84 650. Однако чтобы удовлетворить спрос, при нынешних темпах производства концерну General Motors понадобится целых 17 лет. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Дело в том, что сейчас объемы производства GMC Hummer EV ничтожно малы — ежедневно собирают всего по 12 электрокаров. И это при том, что на заводе General Motors трудятся 700 сотрудников, а в его модернизацию вложили 2,2 миллиарда долларов.
Естественно, предприятие может выпускать гораздо больше автомобилей, однако на данный момент ощущается острый дефицит аккумуляторов. Их для батарей GMC Hummer EV поставляет корейская компания LG и она пока неспособна увеличить их выпуск из-за заказов от других автопроизводителей.
Проблему поставки комплектующих обещают решить на протяжении второго полугодия — именно тогда должно заработать новое совместное предприятие General Motors и LG по выпуску аккумуляторов. Это позволит резко увеличить объемы производства GMC Hummer EV до конца года.
Напомним, электромобиль GMC Hummer EV доступен в версиях мощностью 625, 830 и 1000 л. с., а его запас хода достигает 550-560 км. Особенность пикапа — поворачиваемые задние колеса, позволяющие ездить боком. В 2023 году к нему присоединится внедорожник Hummer SUV.
По материалам:
Фокус
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