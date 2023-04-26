Ocean Plaza планируют выставить на продажу за $100 млн — Finance.ua
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Ocean Plaza планируют выставить на продажу за $100 млн

Казна и Политика
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Ocean Plaza планируют выставить на продажу за $100 млн
Ocean Plaza планируют выставить на продажу за $100 млн
Доля ТРЦ Ocean Plaza, конфискованная государством и оцениваемая от $100 млн, будет выставлена на аукцион. В течение двух недель правительство примет решение о передаче доли ТРЦ в Фонд госимущества.
Об этом в интервью Forbes заявил советник главы ФГИУ по вопросам недвижимости Александр Носаченко.
По словам Носаченко, по оптимистическому сценарию Ocean Plaza выставят на продажу в июле-декабре 2023 года.
«По нашим прогнозам, после стабилизации ситуации в государстве, учитывая возможные темпы восстановления экономики, чистый арендный доход в Ocean Plaza в 2026 году может составить от $20 млн по пессимистическому сценарию. Или до $28 млн по базовому реалистично-оптимистическому сценарию. Для сравнения: ТРЦ в 2021 году генерировал ориентировочно $30 млн», — сказал Носаченко.
Напомним, ТРЦ Ocean Plaza прекратил свою работу с начала полномасштабной войны в Украине. Поскольку он находился в собственности семьи и партнеров российского олигарха Аркадия Ротенберга, его решили национализировать. Решение объяснили работой ТРЦ на войну рф в Украине.
В мае этого года Печерский районный суд Киева арестовал здание Ocean Plaza. Позже его передали в управление АРМА. Наконец, после ряда судебных разбирательств 14 сентября Печерский суд Киева принял финальное решение, необходимое для возобновления работы ТРЦ — дал разрешение на пользование коммерческим объектом.
20 марта коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к российскому олигарху Аркадию Ротенбергу и его сыну и конфисковала Ocean Plaza.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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