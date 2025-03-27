OCCRP: перед началом войны в Украине глобальные финансовые гиганты перевезли в россию наличную валюту на $12 млрд — Finance.ua

OCCRP: перед началом войны в Украине глобальные финансовые гиганты перевезли в россию наличную валюту на $12 млрд Сегодня 18:00 — Мир

OCCRP: перед началом войны в Украине глобальные финансовые гиганты перевезли в россию наличную валюту на $12 млрд

За полтора месяца до полномасштабного вторжения в Украину россия получила более $12 млрд наличными через банки Raiffeisen Bank International (RBI), Bank of America и инкассаторскую компанию Brink’s.

Об этом говорится в расследовании OCCRP, основанном на финансовых документах и ​​данных о грузовых перевозках.

Так, за период с 11 января по 23 февраля 2022 года в россию осуществили 272 перевозки наличных денег. Наибольший объем — $10 млрд — пришелся на австрийский Raiffeisen Bank International, который провел 189 таких операций. В то время как остальные поставляли Bank of America и Brink’s. Основным получателем траншей был московский таможенный брокер ТБСС, занимающийся экспортом российских алмазов. В январе-феврале 2022 года объемы его поставок наличных денег выросли втрое против средних показателей.

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Примечательно, что как минимум десять поставок от RBI прибыли в москву уже после начала полномасштабной войны — 24 февраля или позже. Это подтверждают накладные, указывающие, что отправка производилась практически за несколько дней до вторжения.

В то время как официальный представитель Raiffeisen Bank Кристоф Данц заявил, что банк остановил поставки наличных сразу после начала боевых действий. Он также подчеркнул, что на момент перевозок они не нарушали санкций, ведь запрет на экспорт валюты ЕС и США был введен только 24 февраля 2022 года. Все три финучреждения, задействованные в операциях, настаивают на том, что действовали в рамках законодательства.

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Профессор политических наук Дэвид Сзакони считает, что эти массовые поставки наличных могли иметь несколько целей. Одной из них была подготовка к экономической изоляции — российские богачи боялись заморозить активы на Западе, поэтому спешили вывести деньги. Другая возможная причина — финансирование сетей подкупа в Украине.

кремль мог готовить ресурсы для попытки подкупа украинских политиков, бизнесменов и влиятельных лиц, чтобы склонить их на свою сторону. Также в частном секторе наблюдалась паника: богатые россияне понимали риски санкций и пытались защитить свои состояния, объясняет Сзакони.

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