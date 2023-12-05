Обзор IT-рынка труда в ноябре — исследование Dou Сегодня 13:01 — Личные финансы

Обзор IT-рынка труда в ноябре — исследование Dou

В ноябре количество вакансий на jobs.dou.ua составило 4075. Это на 162 меньше, чем в октябре, но уже второй месяц подряд количество вакансий держится на уровне более 4 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные Dou.ua.

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«Еще рано говорить о росте рынка, но в ноябре количество вакансий все же на 7% выше среднего показателя этого года», — сказано в сообщении.

График: Dou.ua

17 категорий в ноябре показали положительную динамику, а 27 отрицательную. В ноябре на DOU также появилась новая категория вакансий — AI/ML.

Таблица: Dou.ua

За последние несколько месяцев увеличилось количество вакансий для аналитиков (в ноябре — 239), также с июня постепенно растет количество вакансий Sales (289 в ноябре), Flutter (29).

Самые востребованные сеньоры в ноябре

Больше всего вакансий традиционно доступно на ремоуте (2752 в ноябре) и в Киеве (1916). И хотя у большинства локаций в ноябре было незначительное снижение вакансий, в Одессе их было на 22 больше, чем в октябре — 151.

В ноябре незначительный рост вакансий (+44) произошел только в категории опыта от 1 до 3 лет.

Если посмотреть подробнее, наиболее востребованными сеньорами в ноябре стали DevOps. Также в первой тройке — Front-end и Java.

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В категории 3−5 лет опыта в прошлом месяце уменьшилось количество вакансий для аналитиков (-24), продакт-менеджеров (-21). Больше всего добавилось возможностей для Front-end (+14) и Sales (+20).

В категории 1−3 года опыта в ноябре было несколько меньше вакансий для маркетологов (-24), но, несмотря на это, они остаются наиболее востребованными (198 вакансий). Выросли вакансии для аналитиков (+28).

Среднее количество откликов на вакансию

Среднее количество откликов на одну вакансию в ноябре снова немного возросло по сравнению с октябрем — до 31,47 отклика, однако не превысило сентябрьский рекорд (31,79).

График: Dou.ua

В ноябре конкуренция выросла в 33 категориях и в 17 незначительно снизилась. Рекорд QA — в среднем 119,9 отклика на вакансию. У проджект-менеджеров — почти 60, у продактов — почти 30.

Среди нетехнических профессионалов также возросла конкуренция. Количество откликов на вакансию HR достигло 70,9. Также рекорд у Scrum Master — 33,5 отклика. Значительно меньше конкуренция среди маркетологов — в среднем 12,3 отклика на вакансию.

Конкуренция среди Front-end держится на уровне 100,5 отклика на вакансию. У Java достигла — 50,5 отклика. Также рекорды у .NET — 45,5 отклика, Android — 34,4, С++ - 16,1.

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Если рассмотреть подробнее 5 категорий с наибольшим количеством откликов на вакансии, заметно, что среди опытнейших QA конкуренция в ноябре не выросла, а среди начинающих снова повысилась до 267,8 отзыва.

Среди наиболее опытных фронтендеров рекордные 72,1 отклика на вакансию.

Среди HR сейчас самая большая конкуренция у тех, у кого 1−3 года опыта — 84,9 отклика.

В ноябре стремительно возросла конкуренция среди проджект-менеджеров с 5+ лет опыта — до 56,9 отклика на вакансию.

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Среди самых опытных Java-разработчиков конкуренция перестала расти — 25,8 отзыва в ноябре. Однако среди тех, кто имеет 3−5 лет опыта, достигла 74,1 отклика.

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Dou По материалам:

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