Обвал Биткоина: причины и прогнозы — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Обвал Биткоина: причины и прогнозы Сегодня 16:40 — Финтех и Карты

Серьезное падение основных цифровых валют, среди которых флагман Bitcoin и занимающий второе место по капитализации Ethereum, дает огромный повод для переживаний крупным инвесторам криптовалют. В случае еще большего проседания курса речь может идти о тотальной потере капиталовложений. «Хотите вкладывать деньги в эти активы? Пожалуйста. Но будьте готовы потерять всё», — так об инвестициях в криптовалюту в нынешней ситуации отозвался управляющий Bank of England Эндрю Бейли.

Учитывая тот факт, что по статистике инвесторами криптовалюты являются 12,7% украинцев, проблема ее обвала крайне актуальна для нашей страны. Постараемся разобраться, что же случилось за последний год с биткоином и другими цифровыми монетами.

Что повлияло на падение Биткоина в 2022

Уверенные пользователи криптовалютных средств помнят те времена, когда Биткоин был на пике популярности и регулярно устанавливал новые исторические максимумы. Последний из них пришелся на 9 ноября 2021 года и составил 68,513 долларов США. После столь стремительного взлета криптоаналитики прогнозировали еще больший успех монеты — предполагалось, что к весне 2022 стоимость Биткоина составит не менее 100,000 долларов США.

Но оптимистичным прогнозам не суждено было сбыться. Как это часто случается на фондовом рынке, за резким подъемом последовало столь же резкое падение. 13 июня 2022 года падение цены биткоина составило 15%, за ним последовали остальные игроки виртуального финансового рынка. Так, ETH потерял 17% стоимости, а SOL и DOGE — 16%. Существенные потери понесла и капитализация всего крипторынка — если во времена максимального подъема биткоина она составляла более 3 трлн долларов США, то в июне 2022 этот показатель снизился втрое.

Эти события не могли не отразиться на общих настроениях в среде крупных игроков криптовалютной экосистемы. Сразу после значительного обвала ведущая биржа Binance объявила о временной приостановке вывода средств в BTC, а крупнейший кредитор в мире цифровой валюты Celsius заявил о запрете не только на вывод виртуальных средств, но и на их обмен и перевод между счетами.

Рядовые пользователи тоже отреагировали на ситуацию очень эмоционально. В Telegram даже был создан отдельный канал , в котором люди выкладывают аудиозаписи своих криков в ответ на обвал биткоина.

Эксперты нашли отрицательным тенденциям вполне логичное объяснение.

Инфляция в США, которая достигла своего сорокалетнего максимума.

По данным Бюро Статистики Труда Соединенных Штатов, индекс потребительских цен в мае 2022 года вырос на 8,6%. Этот показатель стал самым высоким за последние 40 лет. Базовый индекс, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, увеличился на 6%. Эти данные стали неприятным сюрпризом даже для аналитиков, которые давали не самые оптимистичные прогнозы.

Ужесточение макроэкономической политики денежных властей США.

В ответ на рекордно высокую инфляцию Федеральная Резервная Система США повысила базовую процентную ставку на 50 пунктов — с уровня 0,25-0,5% до 0,75-1%. Столь агрессивных шагов центральный банк не предпринимал с 2000 года. Как результат, у вкладчиков появилась возможность получить большую прибыль с незначительным риском, поэтому объем инвестиций в криптовалюту заметно уменьшился.

Крах стейбл коина от Terra.

UST, или террадоллар США, относится к стейбл коинам — категории криптовалют, курс которых стабилизируется путем привязки к обычным валютам или биржевым товарам. Доверия к таким цифровым деньгам всегда было больше, чем к тому же Биткоину, благодаря меньшей рискованности финансовых операций.

Однако в мае 2022 года TerraUSD утратил привязку к фиатной валюте, что привело к его обвалу на 76,4%. Возникшая паника стала причиной массовой продажи виртуальных денег, что повлекло за собой невиданные потери — криптовалютный рынок за одну ночь лишился 200 млрд долларов США.

Падение Биткоина наблюдается с марта 2022 года. Но если до мая курс держался в рамках 30 тыс. долларов, то в середине июня он стал еще ниже, достигнув отметки в 27,5 тыс. долларов США. Какова же ситуация сегодня?

Текущая ситуация на рынке

По данным Coinmarketcap курс Биткоина показывает отрицательную динамику — за последние 24 часа он упал на 37%. На момент написания материала он составляет 23793,68 долларов США, что на 65% меньше максимального показателя 2021 года. Вместе с BTC стремительно падает и весь криптовалютный рынок. Так, эфир торгуется по курсу 1602,67 USD, Solana — 45,37 USD, Ripple — 0,37 доллара.

Несмотря на неутешительное положение вещей на рынке цифровых финансов, у некоторых инвесторов все же получается извлечь из сложившейся ситуации определенную выгоду. Один из них — президент Сальвадора Наиб Букеле, который впервые в мире внедрил Биткоин в финансовую систему своего государства. Следующим шагом в планах Букеле — строительство полностью свободного от налогов Биткоин-Сити. И падение криптовалюты только помогает политику в реализации его идеи — снижение стоимости BTC позволило ему купить 500 дополнительных монет, столь необходимых для финансирования проекта.

Прогнозы экспертов

Учитывая тот факт, что Биткоин падает на протяжении уже практически полугода, логично было бы прогнозировать сохранение этой тенденции и в ближайшем будущем. Однако, не все аналитики столь пессимистично настроены. Сегодня рассматривается несколько вариантов того, как будут развиваться события.

Оптимистичный сценарий

Среди криптоаналитиков все еще существует мнение, что Bitcoin может выбраться из ямы и возрасти в цене уже в этом году, установив новый исторический максимум в 100 тысяч долларов США. Приверженцем этой точки зрения является технический и блокчейн-аналитик Мэтью Хайланд. Свою гипотезу он объясняет растущим спросом на альткоины и их дефицитом.

Генеральный директор крипто-кредитной компании Nexo Антони Тренчев поддерживает предположение Хайланда. По его мнению, к возрождению криптовалютного рынка должно привести послабление кредитно-денежной политики Соединенных Штатов.

Нейтральный сценарий

В последние дни Биткоин показывает некоторую положительную динамику. Его курс преодолел отметку в 20 тыс. USD 13 июля и с тех пор держится выше этой линии. Это позволяет некоторым аналитическим ресурсам пускай и не говорить о столь стремительном росте, как Тренчев и Хайланд, но все же смотреть на вещи позитивно. Так, портал CrowdWisdom прогнозирует установление стоимости BTC в 2022 году на уровне 35 746 долларов США.

Пессимистичный сценарий

Наиболее скептически настроенные эксперты полагают, что Биткоин все еще не достиг своего дна, и прогнозируют его дальнейший обвал до отметки в 8 тысяч долларов. Например, такое положение вещей предрекает главный инвестиционный директор Guggenheim Скотт Майнерд. Главной причиной такого прогноза Майнерд называет жесткую политику ФРС США.

Биткоин: продавать или покупать?

Криптовалюту и информационные технологии называют одними из самых перспективных отраслей, которая в ближайшие годы будет активно расти и развиваться. Поэтому она так привлекательна для инвесторов.

Для получения максимальной прибыли вполне логично покупать цифровую валюту в период ее наименьшей стоимости, а продавать в момент достижения исторического максимума.

В то же время понятно беспокойство инвесторов по поводу будущего самой популярной виртуальной монеты — Биткоина. В среде экспертов по криптовалюте бытует мнение, что BTC и ETH все же смогут преодолеть нынешний кризис.

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