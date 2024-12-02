Общий госдолг в октябре уменьшился на 0,2% до $155,4 млрд (инфографика) — Finance.ua

Общий госдолг в октябре уменьшился на 0,2% до $155,4 млрд (инфографика) Сегодня 20:00 — Казна и Политика

Общий госдолг в октябре уменьшился на 0,2% до $155,4 млрд (инфографика)

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в октябре по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0,2%, или на 0,32 млрд долларов, до 155,37 млрд долларов.

Об этом говорится в данных Министерства финансов , передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец октября составил 6 413,57 млрд гривен, или 155,37 млрд долларов, против 6 404 млрд гривен, или 155,56 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на отчетную дату составил 6 134,58 млрд гривен (148,61 млрд долларов) против 6 117,02 млрд гривен (148,59 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц уменьшился со 106,72 млрд долларов до 105,90 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился в гривневом эквиваленте с 1 723,81 млрд гривен до 1 762,97 млрд гривен (в долларовом эквиваленте — с 42 млрд долларов до 42,71 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на конец отчетного месяца составил 278,99 млрд гривен, или 6,76 млрд долларов.

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины за 2023 год увеличился на 30,4% или на 33,87 млрд долларов до рекордных 145,32 млрд долларов.

В 2022 году общий госдолг увеличился 13,39 млрд долларов, или на 13,66%, до 111,34 млрд долларов.

В 2021 году госдолг вырос на 8,52%, или на 7,69 млрд долларов, до 97,95 млрд долларов.

В 2020 году совокупный госдолг увеличился на 6,9%, с 84,4 млрд долларов до 90,3 млрд долларов.

Українські Новини По материалам:

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