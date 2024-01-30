Общий госдолг в 2023 году увеличился до рекордных $145,3 млрд — Finance.ua

Общий госдолг в 2023 году увеличился до рекордных $145,3 млрд Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Общий госдолг в 2023 году увеличился до рекордных $145,3 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в декабре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 3,2% или на 4,49 млрд долларов, а за год он увеличился на 30,4% или на 33,87 млрд долларов до рекордных 145,32 млрд долларов.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Государственный и гарантированный государством долг на конец декабря составил 5 519,48 млрд гривен, или 145,32 млрд долларов, против 5 122,49 млрд гривен, или 140,82 млрд долларов, месяцем ранее.

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Общий размер прямого госдолга по состоянию на отчетную дату составил 5 188,07 млрд гривен (136,59 млрд. долларов) против 4 799,4 млрд гривен (131,94 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 89,58 млрд долларов до 94,79 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился в гривневом эквиваленте с 1540,97 млрд гривен до 1587,7 млрд гривен (в долларовом эквиваленте уменьшился с 42,36 млрд долларов до 41,8 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на конец отчетного месяца составил 331,41 млрд гривен, или 8,73 млрд долларов.

Напомним, в 2022 году общий госдолг увеличился на 13,39 млрд долларов, или на 13,66%, до 111,34 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

Международный валютный фонд прогнозирует увеличение общего государственного долга Украины в текущем году до 88,1% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, по итогам 2025 года госдолг превысит 100% ВВП;

в течение ближайших 25 лет — до 2049-го — Украина должна выплатить более 7 триллионов гривен внешних и внутренних долгов (в эквиваленте);

группа официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба согласовала приостановку выплат по официальному долгу до 2027 года.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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