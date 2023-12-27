$140,8 млрд. Общий госдолг в ноябре обновил исторический рекорд — Finance.ua

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$140,8 млрд. Общий госдолг в ноябре обновил исторический рекорд

Казна и Политика
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$140,8 млрд. Общий госдолг в ноябре обновил исторический рекорд
$140,8 млрд. Общий госдолг в ноябре обновил исторический рекорд
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 3,3% или на 4,48 млрд долларов, до рекордных 140,82 млрд долларов.
Об этом говорится в данных Министерства финансов.
Государственный и гарантированный государством долг на конец ноября составил 5 12 249 млрд гривен, или 140,82 млрд долларов, против 4 958,37 млрд гривен, или 136,35 млрд долларов, месяцем ранее.
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Общий размер прямого госдолга по состоянию на отчетную дату составил 4799,47 млрд гривен (131,94 млрд долларов) против 4638,27 млрд гривен (127,54 млрд долларов) месяцем ранее.
При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 85,88 млрд. долларов до 89,58 млрд долларов.
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Прямой внутренний долг увеличился в гривневом эквиваленте с 1515,35 млрд гривен до 1540,97 млрд гривен (в долларовом эквиваленте увеличился с 41,67 млрд долларов до 42,36 млрд долларов).
Гарантированный государством долг на конец отчетного месяца составил 323,02 млрд гривен, или 8,88 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

  • совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в октябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2,03%, или на 2,72 млрд долларов, до рекордных 136,35 млрд долларов;
  • в 2022 году общий госдолг увеличился на 13,39 млрд долларов, или на 13,66%, до 111,34 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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