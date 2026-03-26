Общая помощь Украине за 2022−2025 годы: является ли она непосильной (инфографика) Сегодня 21:00

Украинская экономика работает на пределе своих возможностей. Высокая налоговая нагрузка, регуляторное бремя, высокие транзакционные расходы в условиях высоких рисков безопасности, блэкаутов в энергетике, вытеснение государством частной коммерческой деятельности стали существенным замедлением темпов экономического роста Украины.

Об этом говорится в аналитике ibertyinstitute.org «Спасти Украину — спасти Запад».

В 2023 году ВВП увеличился на 5,5% ВВП,

2024 году — на 3,2% ВВП,

в 2025 году темпы роста реального ВВП составили всего 1,8% ВВП.

«Выполнение требований иностранных партнеров, в том числе МВФ, увеличить налоговую нагрузку и внедрить в украинское законодательство европейское Acquis communautaire, требующее высоких расходов на администрирование, приведет к ослаблению украинской экономики, увеличению напряжения в бюджетной сфере и ухудшению финансирования ВСУ и ВПК» — пишут в аналитике.

Враги и оппоненты Украины, противники предоставления нам поддержки постоянно воспроизводят российские нарративы, мол, ЕС, США, страны G-7 оказывают Украине огромную помощь, обнажая свои государственные приоритеты.

Суть одного из популярных нарративов российской пропаганды состоит в том, что развитые страны обнажают собственные бюджеты, сокращают социальные программы, что усугубляет кризис стоимости жизни.

Сравнение общего объема поддержки и финансирования Украины развитыми странами развенчивает этот миф.

Поддержка ЕС и США

За 2022−2025 годы поддержка развитых стран ЕС и США Украины остается мизерной, абсолютно неадекватной характеру и природе угроз, которые несет Западу россия, говорится в публикации.

К примеру, суммарный ВВП США за 2022 — 2025 годы составил $113,8 трлн, совокупные государственные расходы за четыре года — $42,7 трлн.

При этом объем предоставленной Украине помощи составил $131,45 млрд, или 0,12% ВВП или 0,31% общих государственных расходов.

Нет сомнений, что такой объем финансирования не влияет ни на бюджетную устойчивость американской фискальной политики, ни на социальные, ни на какие другие программы. Администрация Д. Трампа, которая постоянно говорит об огромных суммах, которые получила Украина, вероятно, не рассматривает американскую помощь сквозь призму ВВП и государственных расходов.

Приблизительно такая же картина складывается и в отношении ЕС в целом. Так, общеевропейская помощь в 2022 — 2025 годах составила $95,81 млрд. Это 0,13% ВВП стран ЕС или 0,26% их совокупных государственных расходов.

Выводы

В ситуации, когда украинские домашние хозяйства и бизнес работают на пределе своих возможностей, расходы ЕС, США, стран G-7 остаются в рамках статистической погрешности их бюджетной политики.

Сохранение такого положения, безусловно, на руку агрессору. Такой объем и формат помощи увеличивает ущерб, расходы и потери Украины, затягивает войну, усугубляет кризис доверия как внутри Украины, так и внутри стран Запада, в частности ЕС.

Более того, такое отношение к Украине, в период одной из главных экзистенциальных угроз западной цивилизации наносит серьезный ущерб репутации самому Западу. Он настолько глубоко погружен в инерционные процессы деградации государства всеобщего интервенционизма, настолько инфантилизовался, что не в состоянии противостоять цивилизации варваров в лице не только нацистской россии, но и тоталитарных Северной Кореи и Китая, а также фундаменталистского Ирана.

Глубокая ревизия приоритетов стран Запада в сфере безопасности, военно-промышленной, бюджетно-налоговой политики, партнерства с Украиной по противостоянию российской агрессии необходима для всех участников сил Добра, то есть Запада и Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.