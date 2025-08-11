Образовательное приложение «Мрія» планируют закрепить в законодательстве — Finance.ua

Образовательное приложение «Мрія» планируют закрепить в законодательстве
Законопроектом № 13465 планируется закрепить в законодательстве использование мобильного приложения «Мрія» и электронных документов об образовании, сообщил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
«Мрія» — становится частью закона. Только завершили заседание подкомитета по вопросам профессионально-технического и профессионального высшего образования", — написал Бабак в Telegram.
По его словам, на заседании говорили о «Мрія» — образовательном мобильном приложении.
«Два года назад возникла идея его создания. Год назад мы запустили пилот. Сейчас — интегрируем приложение в образовательное законодательство. В прошлом месяце подал в Верховную Раду соответствующий законопроект № 13465», — отметил нардеп.
«Его главная идея: закрепить на законодательном уровне использование мобильного приложения „Мрія“ и электронных документов об образовании, а также урегулировать обработку персональных данных в государственных образовательных системах», — сообщил Бабак.
Справка Finance.ua:
- «Мрія» — государственная образовательная экосистема, включающая вебпортал и мобильное приложение для учащихся, родителей и учителей. Это удобный доступ к учебным ресурсам, э-документам и коммуникациям.
