«Образование для ветеранов» предлагает 1200 учебных программ, и будет еще больше — Лесовой Сегодня 14:30

«Образование для ветеранов» предлагает 1200 учебных программ, и будет еще больше — Лесовой

Платформа «Образование для ветеранов» предлагает 1200 образовательных программ от заведений по всей Украине. Министр образования рассказал о наиболее востребованных профессиях и возможностях для обучения ветеранов.

На платформе «Образование для ветеранов» уже доступно около 1200 образовательных возможностей, и их количество постоянно растет. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лесовой в эфире телемарафона.

По словам министра образования, есть большой спрос на работников сферы обороны, но и в гражданских профессиях тоже есть много запросов.

«У нас есть много вакансий водителей, специалистов по ремонту транспорта, специалистов в сфере здравоохранения, прикладных наук, техники, строительства. Сейчас на платформе 1200 долгосрочных и краткосрочных программ, которые предлагают учебные заведения по всей Украине. Этот список будет пополняться, любое учебное заведение сможет зарегистрировать свою программу и ее добавить. Это можно сделать в несколько простых шагов», — сказал Лесовой.

Он отметил, что большинство учебных заведений имеют необходимые условия для обеспечения равного доступа к обучению ветеранов, и это было одним из критериев, который поставил МОН к учебным заведениям, которые добавляли свои программы.

УНН По материалам:

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