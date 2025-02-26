Обновленный Житний рынок, как в Барселоне и Лиссабоне: что планируют изменить (фото) — Finance.ua
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Обновленный Житний рынок, как в Барселоне и Лиссабоне: что планируют изменить (фото)

Фондовый рынок
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Обновленный Житний рынок, как в Барселоне и Лиссабоне: что планируют изменить (фото)
Обновленный Житний рынок, как в Барселоне и Лиссабоне: что планируют изменить (фото)
25 февраля 2025 года на Житнем рынке был представлен обновленный проект рынка. Эксперты представили бизнес-модель Житнего: проект интерьера, реорганизацию внешнего пространства и новое зонирование этажей.

Что предлагают сделать

Превратить Житний рынок в культурный и гастрономический центр города, сохранив его архитектурную подлинность и основную функцию.

Концепция

Концепцию обновления Житнего подготовили международное консалтинговое агентство Colliers, специализирующееся на коммерческой недвижимости, и ведущее украинское архитектурно-инжиниринговое бюро AVR Development. Компания Inzhur инвестировала в разработку проекта Житнего 100 тысяч евро.
Обновленный Житний рынок, как в Барселоне и Лиссабоне: что планируют изменить (фото)

Интерьер нового Житнего

Это сочетание современного убранства с атмосферой крафта. Освещение также важный элемент проекта — на потолок будут транслироваться тематические видеопроекции под каждое мероприятие или событие.
Обновленный Житний рынок, как в Барселоне и Лиссабоне: что планируют изменить (фото)
Пространство вокруг рынка также сделают более удобным для киевлян. На улице Верхний Вал будет автобусная остановка, появятся велодорожки. Там, где сейчас стихийная парковка, создадут пешеходную зону с сидячими местами. Добавят инклюзивные входы с лифтами для маломобильных групп населения.
По расчетам, после реконструкции Житний будут посещать 5−10 тысяч человек каждый день.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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