Обновленный Житний рынок, как в Барселоне и Лиссабоне: что планируют изменить (фото) — Finance.ua

Обновленный Житний рынок, как в Барселоне и Лиссабоне: что планируют изменить (фото) Сегодня 18:10 — Фондовый рынок

Обновленный Житний рынок, как в Барселоне и Лиссабоне: что планируют изменить (фото)

25 февраля 2025 года на Житнем рынке был представлен обновленный проект рынка. Эксперты представили бизнес-модель Житнего: проект интерьера, реорганизацию внешнего пространства и новое зонирование этажей.

Что предлагают сделать

Превратить Житний рынок в культурный и гастрономический центр города, сохранив его архитектурную подлинность и основную функцию.

Концепция

Концепцию обновления Житнего подготовили международное консалтинговое агентство Colliers, специализирующееся на коммерческой недвижимости, и ведущее украинское архитектурно-инжиниринговое бюро AVR Development. Компания Inzhur инвестировала в разработку проекта Житнего 100 тысяч евро.

Интерьер нового Житнего

Это сочетание современного убранства с атмосферой крафта. Освещение также важный элемент проекта — на потолок будут транслироваться тематические видеопроекции под каждое мероприятие или событие.

Пространство вокруг рынка также сделают более удобным для киевлян. На улице Верхний Вал будет автобусная остановка, появятся велодорожки. Там, где сейчас стихийная парковка, создадут пешеходную зону с сидячими местами. Добавят инклюзивные входы с лифтами для маломобильных групп населения.

По расчетам, после реконструкции Житний будут посещать 5−10 тысяч человек каждый день.

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