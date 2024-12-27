Обменники обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро — Finance.ua

Обменники обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро
Курс доллара в обменных пунктах Украины прекратил снижение. Ситуация отражает тенденции на межбанковском валютном рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 27 декабря средний курс продажи доллара в Украине не изменился — 42,20 гривен, курс евро также стабилен — 44,20 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,70 грн, евро — по 43,50 грн.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,85−41,88 грн/доллар (купля-продажа) — рост на 1 копейку по сравнению с закрытием предыдущего дня.
Прогноз курса
Курс доллара за 2024 г. вырос на 10%. Аналитики ожидают медленную девальвацию в течение 2025 года. В частности, руководитель департамента макроэкономических исследований компании ICU Виталий Ваврищук прогнозирует рост курса доллара на следующий год на 5−10%.
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