Обмен валюты в сервисе Zen.com — Finance.ua

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Обмен валюты в сервисе Zen.com

и т. д. ). Возможности сервиса позволяют оплатить покупки в магазинах, рассчитаться в кафе или ресторане, перевести деньги на другие карты и обменивать валютные средства. С июля 2023 г. услуги европейского финансово-технического сервиса Zen.com стали доступны пользователям из Украины. Чтобы получить доступ к удобным операциям с валютой, загрузите приложение Zen.com на гаджет (смартфон, планшет). Возможности сервиса позволяют оплатить покупки в магазинах, рассчитаться в кафе или ресторане, перевести деньги на другие карты и обменивать валютные средства.

Как выгодно менять валюту в Zen.com и почему стоит это делать, рассказываем в нашем материале.

Обмен валюты с помощью Zen.com: покупайте и продавайте по самому выгодному курсу

Персональный мультивалютный счет Zen.com появляется сразу после регистрации: пользователь получает доступ к финансовым операциям более чем в 29 валютах. Это очень удобно, если вы имеете дело сразу с долларами США, фунтами стерлингами, евро и т. д. и не хотите переключаться с карты на карту.

В приложении также доступна конвертация валют с меньшей комиссией за обычно взимаемые банками или другими финансовыми учреждениями. Это идеальный вариант для офлайн и онлайн-шоппинга в зарубежных магазинах.

Почему стоит обменивать валюту именно в Zen.com

Если вы все еще сомневаетесь в том, стоит ли воспользоваться услугами сервиса, оцените некоторые из его уникальных предложений:

никаких дополнительных или скрытых комиссий;

самые выгодные курсы по обмену;

единый счет для всех сделок.

Валюту выбирает сам пользователь. В том случае, если нужной нет в приложении Zen.com, деньги автоматически конвертируются в евро по межбанковскому курсу.

Чем еще выделяются валютные операции по Zen, так это скоростью. Обменяйте и засчитывайте валютные средства за несколько секунд. Если вам нужно срочно снять наличные деньги за границей с Zen MasterCard, вы сможете это сделать уже через мгновение после пополнения счета с любого банкомата.

Как покупать и продавать валюту в Zen.com

После регистрации в приложении пользователь должен выбрать тарифный план:

Free;

Gold;

Platinum.

У каждого из них есть своя стоимость и комиссия за валютные операции. В зависимости от ваших потребностей выбирайте тариф. В рамках конкретного прописано:

количество наличных денег, которое вы сможете снимать;

количество виртуальных и физических карт, которые вы сможете активировать;

разновидности переводов, которые вам будут доступны.

Платные тарифы (Gold и Platinum) можно бесплатно протестировать в течение 7 календарных дней. Подробный алгоритм обмена по самым выгодным курсам доступен и в приложении Zen.com. Еще больше информации о сервисе и особенностях его функционирования — на zen.com.

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