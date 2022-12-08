Обмен наличной гривны на евро завершается еще в трех странах — Finance.ua

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Обмен наличной гривны на евро завершается еще в трех странах

Валюта
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Обмен наличной гривны на евро завершается еще в трех странах
Обмен наличной гривны на евро завершается еще в трех странах
В Нацбанке предупреждают, что 9 декабря 2022 — последний день, когда украинцы в Нидерландах, Бельгии и Латвии имеют возможность обменять наличные гривны на евро.
Программы обмена наличной гривны на евро в этих странах были начаты на основе соответствующих соглашений, заключенных между Национальным банком Украины и Центральным банком Нидерландов, Национальным банком Бельгии и Банком Латвии.

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В рамках программы украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся за границей, имели возможность обменять имеющуюся у них наличную гривну на евро в определенных банках и финансовых учреждениях соответствующих стран для удовлетворения жизненных потребностей.

Почему программы закрывают

Программы обмена завершаются из-за снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена.
В целом по состоянию на 6 декабря 2022 за период действия соглашений украинцы обменяли на евро в Нидерландах — почти 29,7 млн грн, Бельгии — почти 10,0 млн грн и Латвии — 3,0 млн грн.
Напомним, программы обмена уже завершились в Польше (9 сентября 2022), Германии (30 октября 2022), Швеции (13 ноября 2022), Швейцарии (25 ноября 2022), Литве (5 декабря 2022) и на Мальте ( 7 декабря).
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По материалам:
Finance.ua
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