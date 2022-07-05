"Облачный" КЭП ПУМБ для авторизации и подписи документов на внешних площадках — Finance.ua

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"Облачный" КЭП ПУМБ для авторизации и подписи документов на внешних площадках
Теперь все клиенты корпоративного бизнеса Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) могут использовать «облачную» КЭП (квалифицированную электронную подпись) для согласования документов на внешних площадках с помощью одного только смартфона.
Это позволит клиентам полностью отказаться от хранения ключей на других носителях от каждой отдельной платформы, ведь «облачный» КЭП, сгенерированный на базе КПЕДУ ПУМБ, является обновленной и усовершенствованной альтернативой «токену» с высоким уровнем безопасности.
Документы после наложения КЭП не могут быть изменены или подделаны — благодаря надежным криптографическим алгоритмам, которые обеспечивают конфиденциальность и защищенность информации и исключают доступ к ней любого лица, не владеющего ключом.
В список ресурсов, где может быть применена «облачная» подпись ПУМБ, уже вошли такие государственные и частные платформы, как:
- e-Tender (Prozorro),
- id.gov.ua
- Электронный кабинет налоговой службы
- Портал государственных услуг iGov,
- Единый государственный портал административных услуг,
- Главный сервисный центр МВД,
- «Вчасно» и другие.
Для получения КЭП ПУМБ достаточно быть клиентом банка. Все, что необходимо сделать, чтобы почувствовать преимущества облачных технологий уже сейчас — загрузить на смартфон мобильное приложение ПУМБ Digital Business (Android или iOS), зайти на нужную платформу и выбрать ПУМБ — «облачная подпись». Сгенерированный QR-код отсканировать с помощью камеры мобильного телефона, после проверки актуальности данных — вести пароль ключа и подтвердить подписание. Без дополнительных настроек или носителей — только с помощью смартфона!
Официально предоставлять услуги по генерации квалифицированных электронных подписей банк начал с 2021 года, создав Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг ПУМБ (КПЕДУ АО «ПУМБ»). Сегодня ПУМБ — первый из коммерческих финучреждений, предоставляющий своим клиентам возможность использовать облачный КЭП банка на внешних площадках.
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