"Облачный" КЭП ПУМБ для авторизации и подписи документов на внешних площадках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

"Облачный" КЭП ПУМБ для авторизации и подписи документов на внешних площадках

Финтех и Карты
44
"Облачный" КЭП ПУМБ для авторизации и подписи документов на внешних площадках
"Облачный" КЭП ПУМБ для авторизации и подписи документов на внешних площадках
Теперь все клиенты корпоративного бизнеса Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) могут использовать «облачную» КЭП (квалифицированную электронную подпись) для согласования документов на внешних площадках с помощью одного только смартфона.
Это позволит клиентам полностью отказаться от хранения ключей на других носителях от каждой отдельной платформы, ведь «облачный» КЭП, сгенерированный на базе КПЕДУ ПУМБ, является обновленной и усовершенствованной альтернативой «токену» с высоким уровнем безопасности.
Документы после наложения КЭП не могут быть изменены или подделаны — благодаря надежным криптографическим алгоритмам, которые обеспечивают конфиденциальность и защищенность информации и исключают доступ к ней любого лица, не владеющего ключом.
В список ресурсов, где может быть применена «облачная» подпись ПУМБ, уже вошли такие государственные и частные платформы, как:
  • e-Tender (Prozorro),
  • id.gov.ua
  • Электронный кабинет налоговой службы
  • Портал государственных услуг iGov,
  • Единый государственный портал административных услуг,
  • Главный сервисный центр МВД,
  • «Вчасно» и другие.
Для получения КЭП ПУМБ достаточно быть клиентом банка. Все, что необходимо сделать, чтобы почувствовать преимущества облачных технологий уже сейчас — загрузить на смартфон мобильное приложение ПУМБ Digital Business (Android или iOS), зайти на нужную платформу и выбрать ПУМБ — «облачная подпись». Сгенерированный QR-код отсканировать с помощью камеры мобильного телефона, после проверки актуальности данных — вести пароль ключа и подтвердить подписание. Без дополнительных настроек или носителей — только с помощью смартфона!
Официально предоставлять услуги по генерации квалифицированных электронных подписей банк начал с 2021 года, создав Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг ПУМБ (КПЕДУ АО «ПУМБ»). Сегодня ПУМБ — первый из коммерческих финучреждений, предоставляющий своим клиентам возможность использовать облачный КЭП банка на внешних площадках.
По материалам:
ПУМБ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.