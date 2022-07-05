"Облачный" КЭП ПУМБ для авторизации и подписи документов на внешних площадках — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ "Облачный" КЭП ПУМБ для авторизации и подписи документов на внешних площадках Сегодня 10:00 — Финтех и Карты

"Облачный" КЭП ПУМБ для авторизации и подписи документов на внешних площадках

Теперь все клиенты корпоративного бизнеса Первого Украинского Международного Банка ( ПУМБ ) могут использовать «облачную» КЭП (квалифицированную электронную подпись) для согласования документов на внешних площадках с помощью одного только смартфона.

Это позволит клиентам полностью отказаться от хранения ключей на других носителях от каждой отдельной платформы, ведь «облачный» КЭП, сгенерированный на базе КПЕДУ ПУМБ, является обновленной и усовершенствованной альтернативой «токену» с высоким уровнем безопасности.

Документы после наложения КЭП не могут быть изменены или подделаны — благодаря надежным криптографическим алгоритмам, которые обеспечивают конфиденциальность и защищенность информации и исключают доступ к ней любого лица, не владеющего ключом.

В список ресурсов, где может быть применена «облачная» подпись ПУМБ, уже вошли такие государственные и частные платформы, как:

e-Tender (Prozorro),

id.gov.ua

Электронный кабинет налоговой службы

Портал государственных услуг iGov,

Единый государственный портал административных услуг,

Главный сервисный центр МВД,

«Вчасно» и другие.

Для получения КЭП ПУМБ достаточно быть клиентом банка. Все, что необходимо сделать, чтобы почувствовать преимущества облачных технологий уже сейчас — загрузить на смартфон мобильное приложение ПУМБ Digital Business ( Android или iOS ), зайти на нужную платформу и выбрать ПУМБ — «облачная подпись». Сгенерированный QR-код отсканировать с помощью камеры мобильного телефона, после проверки актуальности данных — вести пароль ключа и подтвердить подписание. Без дополнительных настроек или носителей — только с помощью смартфона!

Официально предоставлять услуги по генерации квалифицированных электронных подписей банк начал с 2021 года, создав Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг ПУМБ (КПЕДУ АО «ПУМБ»). Сегодня ПУМБ — первый из коммерческих финучреждений, предоставляющий своим клиентам возможность использовать облачный КЭП банка на внешних площадках.

ПУМБ По материалам:

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