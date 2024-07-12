Обесценение гривны за предыдущие 10 лет — более 80%. Поэтому важно инвестировать, — эксперт Сегодня 21:05 — Валюта

Обесценение гривны за предыдущие 10 лет — более 80%. Поэтому важно инвестировать, — эксперт, freepik

Инвестировать нужно. И нужно это делать уже сегодня, ведь деньги с каждым днем ​​все больше и больше обесцениваются. По словам практикующего инвестора с 15-летним опытом Виталия Федоришена, достаточно посмотреть на обесценивание гривны за предыдущие 10 лет — более 80%. Также, он отметил, обесценивается и доллар.

Во время выступления на AgroInvestDay он рассказал и об инвестировании в агросектор на фондовом рынке. Федоришен предпочитает рынок США и ценные бумаги.

Читайте также Эксперты назвали лучшие и худшие инвестиции в 2024 году

Эксперт отметил, что стоимость на рынке сейчас увеличилась, поэтому можно найти и бумаги с доходностью 12% годовых. Важным же фактором в инвестировании он видит именно диверсификацию портфеля.

«Очень хорошо, когда инвестируем в землю. Также есть какая-то частица, которую можно положить в ликвидные бумаги и мы их быстро можем продать. Также можно рассматривать компании, присутствующие на американском фондовом рынке — Philip Morris с 5,1% или Ford с 4,8%. За последние десять лет мы видим, что был и рост и падение фондового рынка. То есть вместе с тем, что есть время от времени какие-то падения, есть возможность найти интересные активы по хорошей цене. Если вы правильно диверсифицируете, распределяете активы, вы обязательно сможете заработать», — подчеркнул специалист.

Читайте также На инвестирование влияет три важных показателя — эксперт

Кроме того, эксперт советует обратить внимание на несколько возможностей для инвестирования. В частности, он отметил несколько украинских компаний, среди которых МХП, которая в прошлом году получила чистую прибыль в размере 142 млн долларов.

Также, по мнению Федоришена, до конца 2024 года можно обратить внимание на сектор возобновляемой энергетики. Здесь есть отдельные компании, в которые можно инвестировать. Сюда можно отнести и американский рынок возобновляемой энергетики. Также можно рассмотреть коммуникационный, технологичный и финансовый секторы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.