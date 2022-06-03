Обанкротившийся Мегабанк препятствует ФГВФЛ в получении контроля над банком — Finance.ua

«Все отделения банка закрыты, а также неформально сотрудники сообщают, что им дали команду не принимать никаких документов от Фонда гарантирования... Сейчас ІТ-подразделения, в частности заместитель председателя по ІТ-работе, не выходят на связь, а сотрудники не передают ключи фонду, что по факту считается препятствованием», — пояснила Светлана Рекрут.
Однако, несмотря на это, Мегабанк опубликовал график работы отделений на 3 июня и заверил, что продолжает обеспечивать работу банкоматов и терминалов самообслуживания, а также бесперебойное функционирование мобильного приложения todobank.
Также на признание банка банкротом отреагировал учредитель финучреждения Виктор Субботин. Он выразил несогласие с таким решением регулятора и возмутился тем, что НБУ не выдал Мегабанку кредит рефинансирования, несмотря на то, что выдавал такие займы другим коммерческим банкам.
«Единственный банк, которому было отказано в рефинансировании — это «Мегабанк», — пожаловался Субботин.
По словам Рекрута, все действия сотрудников, руководства банка и надзорных органов будут рассмотрены в рамках нарушения закона «О системе гарантирования вкладов физлиц» и других законов, которые начали действовать с 9 часов утра.
Напомним, Национальный банк 2 июня отнес Мегабанк к категории неплатежеспособных банков.