Объявления на подъездах о мобилизации: кому из украинцев нужно явиться в военкомат — Finance.ua

Объявления на подъездах о мобилизации: кому из украинцев нужно явиться в военкомат Сегодня 19:11

В Киеве на подъездах жилых домов заметили бумажные объявления, где опубликован закон о мобилизации и приказе для военнообязанных прибыть в районный военкомат до 31 января.

В социальных сетях пишут, что такие документы были замечены на жилых домах в Голосеевском районе столицы. Жители домов говорят, что не знают, как им действовать — идти в военкомат уже сейчас, или ждать повестки.

В Киевской городской военной администрации сайта ТСН.ua прокомментировали объявления, о которых идет речь.

«Районные в городе Киеве территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП) во исполнение указа президента Украины „О введении военного положения в Украине“, „Общей мобилизации“, „О воинской обязанности и военной службе“, „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ имеют право доводить до граждан информацию о плановых мероприятиях», — рассказали ТСН.ua в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

По их словам, это обычная работа ТЦКСП, потому не стоит воспринимать такие объявления в другом контексте. Все в рамках законодательства и компетенции ТЦКСП.

В КГВА добавляют, что объявления на подъездах домов — это информирование населения о том, что мобилизационный процесс в стране продолжается, и напоминания для тех, кому уже были вручены повестки, явиться в военкомат.

ТСН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.