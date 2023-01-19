Объявления на подъездах о мобилизации: кому из украинцев нужно явиться в военкомат — Finance.ua
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Объявления на подъездах о мобилизации: кому из украинцев нужно явиться в военкомат

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В Киеве на подъездах жилых домов заметили бумажные объявления, где опубликован закон о мобилизации и приказе для военнообязанных прибыть в районный военкомат до 31 января.
В социальных сетях пишут, что такие документы были замечены на жилых домах в Голосеевском районе столицы. Жители домов говорят, что не знают, как им действовать — идти в военкомат уже сейчас, или ждать повестки.
В Киевской городской военной администрации сайта ТСН.ua прокомментировали объявления, о которых идет речь.
«Районные в городе Киеве территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП) во исполнение указа президента Украины „О введении военного положения в Украине“, „Общей мобилизации“, „О воинской обязанности и военной службе“, „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ имеют право доводить до граждан информацию о плановых мероприятиях», — рассказали ТСН.ua в пресс-службе Киевской городской военной администрации.
По их словам, это обычная работа ТЦКСП, потому не стоит воспринимать такие объявления в другом контексте. Все в рамках законодательства и компетенции ТЦКСП.
В КГВА добавляют, что объявления на подъездах домов — это информирование населения о том, что мобилизационный процесс в стране продолжается, и напоминания для тех, кому уже были вручены повестки, явиться в военкомат.

Воинский учет в Украине по-новому

По материалам:
ТСН
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