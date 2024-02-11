Об усилении мобилизации, военных выплатах и ​​изменениях на рынке земли: самые интересные статьи недели — Finance.ua
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Об усилении мобилизации, военных выплатах и ​​изменениях на рынке земли: самые интересные статьи недели

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Об усилении мобилизации, военных выплатах и ​​изменениях на рынке земли: самые интересные статьи недели
Об усилении мобилизации, военных выплатах и ​​изменениях на рынке земли: самые интересные статьи недели
За последнюю неделю было много важных тем, которые успели исследовать журналисты Finance.ua. Самые полезные и интересные статьи мы собрали для вас в этой подборке.
1. Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. Среди ключевых моментов документа: призывной возраст может измениться с 27 до 25 лет; должен заработать электронный кабинет военнообязанного; за уклонение от службы или актуализации учетных данных будут блокировать банковские счета.
Подробнее об этих и других изменениях для военнообязанных читайте в статье по ссылке:

🪖Законопроект о мобилизации: принятый в первом чтении

2. Кстати, правительство пытается поощрить военных высокими выплатами. Так, на финансирование сектора безопасности и обороны направили практически все доходы страны, заложенные в бюджет на 2024 год. В этом году минимальная зарплата мобилизованного военного составит 33 тыс. грн., но некоторые получают и по 130 тыс. гривен. Обо всех выплатах и ​​надбавках рассказываем здесь:

👛Зарплаты военных в 2024 году: все, что нужно знать

3. Кроме выплат военным советуем почитать и о том, как государство планирует поддерживать семьи с новорожденными в 2024 году.
Действительно, семьи, планирующие детей, сталкиваются с рядом вызовов. Один из них — финансовый. Но определенную поддержку в этом вопросе оказывает государство. Кто, как и сколько может получить деньги? Все детали разложили по полочкам в материале:

🧸Деньги на ребенка в 2024 году: как государство поддерживает семьи с новорожденными

4. С 1 июля 2021 в Украине открылся рынок сельскохозяйственной земли для физических лиц, а с 1 января 2024 — для юридических лиц. Несмотря на ожидания, юридические лица пока фактически не повлияли на рынок.
Что же происходит на рынке сельскохозяйственной земли? Finance.ua узнавал у экспертов рынка.

🌾Изменения на рынке земли: почему это важно

5. Сегодня не только земля считается надежным способом инвестиций. Одними из самых популярных украинцев остаются и депозиты.
На этой неделе Finance.ua подготовил текст, в котором собрал варианты депозитов в национальной валюте на 3, 6 и 12 месяцев:

💰Наиболее привлекательные депозиты февраля 2024 года

По материалам:
Finance.ua
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