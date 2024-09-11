Объемы переработки подсолнечника в Украине превысили все ожидания — Finance.ua

Объемы переработки подсолнечника в Украине превысили все ожидания Сегодня 04:27 — Аграрный рынок

Объемы переработки подсолнечника в Украине превысили все ожидания

По итогам 2023/24 маркетингового года в Украине было переработано более 15 млн т семян подсолнечника, что на 9% больше, чем в 2022/2023 МГ.

Об этом сообщает «АПК-Информ».

Отмечается, что показатель переработки в текущем сезоне значительно превысил ожидания, однако стал вторым по величине за всю историю после показателя сезона 2019/20 МГ (15,9 млн т).

По данным аналитиков, причиной увеличения объема переработки подсолнечника стал недооцененный урожай и переходные остатки масличных предыдущих лет.

«Темпы переработки держались на достаточно высоком уровне почти в течение всего сезона и начали снижаться только с июня на фоне значительного дефицита предложений подсолнечника», — подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что часть заводов планировала дозагрузить мощности рапсом, однако из-за высоких цен на указанную масличную либо отказывались от ее переработки, либо значительно сокращали программу.

«В результате этого многие заводы становились на профилактические ремонтные работы ранее запланированного и вынужденно продолжали их из-за трудностей с закупкой сырья, несмотря на более раннее начало сбора подсолнечника», — констатируют в «АПК-Информ».

Аналитики обращают внимание, что сбор подсолнечника в Украине стартовал в первой декаде августа, что в среднем на 1−2 недели раньше среднестатистических сроков.

«Часть посевов была значительно повреждена высокими температурами в июле, в результате чего на рынке присутствовало предложение некачественных семян. На фоне общего дефицита предложения это значительно усложняло формирование сырьевой базы для переработки и побуждало заводы переносить сроки запуска», — отмечают аналитики.

По оценке АПК-Информ, в августе объем переработки подсолнечника украинскими заводами стал наименьшим с августа 2022 г., составив всего около 640 тыс. тонн (-37% к показателю предыдущего месяца).

Діло По материалам:

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