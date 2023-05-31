Объем валютных кредитов бизнесу в рф упал до минимума с 2011 года — Finance.ua

Объем валютных кредитов бизнесу в рф упал до минимума с 2011 года Сегодня 14:34 — Кредит&Депозит

Объем валютных кредитов, выданных банками российским компаниям до 1 марта 2023 года, составил 120 млрд долл., это минимум за 12 лет — в январе 2011 года займы бизнесу в валюте составили 119,8 млрд долл.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Банка россии.

На фоне войны рф против Украины и введения санкций против рф многие крупные российские банки лишились возможности проводить валютные операции в долларах и евро, что сказалось на выдаче корпоративных кредитов.

Так, в марте 2022 года бизнес получил валютных займов на сумму 17,9 млрд долл., но уже в апреле того же года — 6,5 млрд долл., в мае — 2 млрд долл.

«Корпоративное валютное кредитование стало возобновляться во второй половине года, к тому же с сентября юань стал вытеснять другие валюты в выдачах. С октября китайская валюта занимает более половины объема новых выдач, следует из графика в Обзоре финансовой стабильности ЦБ», — пишет издание.

При этом большая часть оставшихся долларовых кредитов имеет срочность от трех лет, поэтому портфель не может быть погашен быстро, рассказал управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

По мнению заместителя директора группы рейтингов финансовых институтов НКС Егора Лопатина, в ближайшие два года корпоративный кредитный портфель в твердых валютах будет постепенно сокращаться.

По данным ЦБ рф, совокупные валютные активы банковского сектора по состоянию на 1 марта составляли 288,1 млрд долл., а совокупные пассивы — 263,5 млрд долл. В 2022 году российские банки изменили направление открытой валютной позиции с короткой на длинную, активы начали превышать обязательства, а не наоборот, как это было на протяжении всего 2021 года, резюмирует РБК.

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Економічна Правда По материалам:

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