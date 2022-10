Объем торгов на Украинской бирже составил 2 млрд грн — Finance.ua

Объем торгов на Украинской бирже составил 2 млрд грн Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Объем торгов на Украинской бирже составил 2 млрд грн

Объем торгов на Украинской бирже в сентябре составил 2,010 млрд грн. Всего было заключено 12350 сделок.

Об этом идет речь в сообщении биржи.

В структуре торгов за сентябрь 83,10% или 1,67 млрд грн пришлось на государственные облигации (ОВГЗ), на иностранные ценные бумаги — 16,73% или 336,2 млн грн.

На корпоративные облигации пришлось 0,08% суммарного оборота или 1,69 млн грн. Еще 0,08% на акции или 1702385,76 гривен, на инвестиционные сертификаты 0,01% или 129603,08 гривен.

Лидерами обращения на рынке паевых ценных бумаг в сентябре были Apple Inc., аз — 46,4 млн грн; Amazon.com, Inc., аз — 43,3 млн грн; Alphabet Inc., аз (37,4 млн гривен).

Лидерами обращения на рынке долговых ценных бумаг в сентябре были: 201255 ОВГЗ, погашение 24.05.2023 (429,2 млн гривен); 200885 ОВГЗ, погашение 19.04.2023 (350,8 млн гривен) и 213227 ОВГЗ, погашение 01.11.2023 (243,9 млн гривен).

Напомним, в августе «Украинская биржа» и фондовая биржа ПФТС заявили о возобновлении торговли ценными бумагами, прекращенной в первый день войны.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.