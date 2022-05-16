Объем наличных в обращении в апреле увеличился на 3,4 млрд гривен — Finance.ua

Объем наличных в обращении в апреле увеличился на 3,4 млрд гривен

Сегодня 19:41 — Казна и Политика

Объем наличных в обращении в апреле увеличился на 3,4 млрд гривен

В апреле денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным Национального банка, выросла на 0,5% до 736,386 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

С начала года денежная база выросла на 11,2% с 662,499 млрд гривен.

Денежная масса в апреле выросла на 2,4% до 2 130,451 млрд гривен, а с начала года — на 2,9% с 2 071,358 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в апреле увеличился на 0,5% до 639,401 млрд гривен, а с начала года — на 10% с 581,011 млрд гривен.

Напомним, в 2021 году денежная база выросла на 11,2% с 595,993 млрд гривен до 662,499 млрд гривен.

Денежная масса в 2021 году увеличилась на 12% с 1 850,014 млрд гривен до 2 072,399 млрд гривен.

В 2020 году денежная база увеличилась на 24,8% с 477,491 млрд гривен до 595,993 млрд гривен.

В 2020 году денежная масса выросла на 28,7% с 1 438,311 млрд гривен до 1 850,471 млрд гривен.

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