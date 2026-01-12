0 800 307 555
Объем криптовалютных транзакций со стейблкоинами за 2025 год достиг рекордных $33 триллионов

Криптовалюта
1
В 2025 году объем транзакций с использованием стабильных монет (stablecoins) достиг $33 триллионов, что на 72% больше, чем в прошлом году, согласно данным Artemis Analytics, которые приводит Bloomberg.
Лидером по объему транзакций стала стабильная монета USDC от компании Circle — с ней было обработано $18,3 трлн. Для сравнения, у Tether (USDT), которая держит первое место по рыночной капитализации ($187 млрд), было $13,3 трлн транзакций.
Рост интереса к стабильным монетам произошел на фоне принятия в США закона GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins) в июле 2025 года. Этот закон создал первую в стране полноценную нормативную базу для стабильных платежных монет. Один из создателей Tether Рив Коллинз заявил, что такие законы открывают путь к глобальному признанию стабилизаторов.
Пользователи децентрализованных финансов (DeFi) предпочитают именно USDC, поскольку он более удобен для быстрого входа и выхода с торговых позиций, отметил соучредитель Artemis Энтони Им. Также в период геополитической нестабильности стабильные монеты, привязанные к доллару США, стали популярны среди граждан стран с высокой инфляцией.
При этом USDT чаще используется для ежедневных платежей и сохранения стоимости в кошельках, а не для активной торговли.

Аналитики Bloomberg Intelligence прогнозируют, что к 2030 году объемы транзакций со стабильными монетами могут возрасти до $56 трлн. Несмотря на это, такие организации как МВФ предупреждают, что массовое использование стабильных монет может дестабилизировать традиционную финансовую систему.
В IV квартале 2025 года объем транзакций по stablecoins составил $11 трлн, что превышает $8,8 трлн в предыдущем квартале.
В то же время, Азия также формирует собственную стратегию развития цифровых активов с четким и прагматическим регулированием, что ставит под сомнение доминирование Запада. Представительница компании Chainalysis Ченги Онг назвала стабильные монеты «безусловно революционными».
Известность стабильных монет и появление закона GENIUS также поощрили крупные банки и технологические компании, в частности Standard Chartered и Amazon, рассматривать запуск собственных цифровых валют.
Криптовалюта
Payment systems