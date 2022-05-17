Объем доступных кредитов для бизнеса превысил 110 миллиардов — Finance.ua

Объем доступных кредитов для бизнеса превысил 110 миллиардов

Объем доступных кредитов для бизнеса превысил 110 миллиардов

По состоянию на 16 мая уполномоченные банки по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» выдали 40 486 кредитов на общую сумму 110,1 млрд грн, из них за прошлую неделю — на 4,02 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов , передает Укринформ.

«За прошлую неделю в рамках Государственной программы „Доступные кредиты 5-7-9%“ выдано 1 124 льготных кредита на общую сумму 4,02 млрд грн. В целом с момента старта Программы субъекты предпринимательства по состоянию на 16.05.2022 г. получили от уполномоченных банков 40 486 кредитов на общую сумму 110,1 млрд грн», — говорится в сообщении.

В частности, 10,25 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели; 58,16 млрд грн — как антикризисные кредиты; 25,35 млрд грн — на рефинансирование прежде полученных кредитов. Аграрии привлекли 13,71 млрд грн (прежде всего для инвестиций).

Отмечается, что на сегодняшний день Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 42 банками по программе «Доступные кредиты 5-7-9%».

Напомним, в конце апреля Кабмин внес изменения в государственные программы «Доступные кредиты 5-7-9%» и «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%». В частности, правительство унифицировало подход в предоставлении финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства.

Кроме того, Кабмин разрешил привлекать доступные кредиты предприятиям государственного сектора.

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