Объем доступных кредитов для бизнеса превысил 110 миллиардов — Finance.ua
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Объем доступных кредитов для бизнеса превысил 110 миллиардов

Сегодня 04:28Кредит&Депозит
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Объем доступных кредитов для бизнеса превысил 110 миллиардовОбъем доступных кредитов для бизнеса превысил 110 миллиардов
По состоянию на 16 мая уполномоченные банки по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» выдали 40 486 кредитов на общую сумму 110,1 млрд грн, из них за прошлую неделю — на 4,02 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает Укринформ.
«За прошлую неделю в рамках Государственной программы „Доступные кредиты 5-7-9%“ выдано 1 124 льготных кредита на общую сумму 4,02 млрд грн. В целом с момента старта Программы субъекты предпринимательства по состоянию на 16.05.2022 г. получили от уполномоченных банков 40 486 кредитов на общую сумму 110,1 млрд грн», — говорится в сообщении.
Объем доступных кредитов для бизнеса превысил 110 миллиардов
В частности, 10,25 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели; 58,16 млрд грн — как антикризисные кредиты; 25,35 млрд грн — на рефинансирование прежде полученных кредитов. Аграрии привлекли 13,71 млрд грн (прежде всего для инвестиций).
Отмечается, что на сегодняшний день Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 42 банками по программе «Доступные кредиты 5-7-9%».
Объем доступных кредитов для бизнеса превысил 110 миллиардов
Напомним, в конце апреля Кабмин внес изменения в государственные программы «Доступные кредиты 5-7-9%» и «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%». В частности, правительство унифицировало подход в предоставлении финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства.
Кроме того, Кабмин разрешил привлекать доступные кредиты предприятиям государственного сектора.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Самые лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит можно здесь
По материалам: Укрінформ
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