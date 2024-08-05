Нынешний Volkswagen Golf может остаться на конвейере до 2035 года — Finance.ua

Нынешний Volkswagen Golf может остаться на конвейере до 2035 года Сегодня 22:30

Volkswagen может продлить производство Golf восьмого поколения до 2035 года. Топ-менеджер концерна Кай Грюниц отметил в интервью нидерландскому Top Gear , что окончательная отставка модели будет зависеть от нормативно-правовых актов Евросоюза и экономической целесообразности доработок под новые законопроекты.

Грюниц подчеркнул, что топливный Golf с ДВС останется в производстве, даже если появится его полностью электрическая версия. Однако ситуация может измениться, если Евросоюз введет новые правила, например, по кибербезопасности.

Из-за экономической нецелесообразности адаптации электронной архитектуры под новые требования конвейер уже покинули такие модели как Porsche Macan, Porsche 718 и Toyota GR86. Даже если Golf обойдет такая судьба, он вероятно подвергнется одному или двум рестайлингам в последующие годы.

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