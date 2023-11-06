Нынешний урожай зерновых и масличных превысит 80 миллионов тонн — УЗА Сегодня 21:18 — Аграрный рынок

Нынешний урожай зерновых и масличных превысит 80 миллионов тонн — УЗА

Украинская зерновая ассоциация улучшила оценку потенциального урожая 2023 года, увеличив ее еще на 1,1 млн тонн — до 81,6 млн тонн зерновых и масличных.

Об этом сообщает пресс-служба УЗА.

Отмечается, что в 2022 году урожай по оценке УЗА достиг 73,8 млн тонн зерновых и масличных.

«Постоянный рост прогноза урожая этого года объясняется благоприятными погодными условиями и лучшей урожайностью культур. На этот раз урожай улучшен путем увеличения ожидаемого урожая кукурузы и подсолнечника», — говорится в сообщении.

Также экспорт в новом сезоне 2023/2024 потенциально может составить около 50 млн тонн. В прошлом сезоне (окончившемся 30 июня 2023 г.) экспорт составлял 58 млн тонн.

В ассоциации подчеркивают, что таких объемов экспорта в новом сезоне можно достичь только, если Украина сможет экспортировать через свои черноморские порты, а также при улучшении и удешевлении логистики альтернативных маршрутов, в том числе и Дунайского пути.

Оценка урожая пшеницы в 2023 году осталась на уровне 22 млн тонн, а по предварительным данным Минагрополитики, пшеницы собрано 22,4 млн тонн (в 2022 году было 20,2 млн тонн, а в 2021 — рекордные 33 млн тонн).

Добавляется, что потенциальный экспорт пшеницы в 2023/2024 маркетинговом году может составить около 16 млн тонн с учетом того, что в начале сезона переходные остатки составили 4,4 млн тонн.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.