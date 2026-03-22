Место для вашей рекламы

Nvidia прогнозирует спрос на свои ИИ-чипы на уровне $1 трлн

Nvidia прогнозирует $1 трлн выручки от ШИ-чипов до 2027 года
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг во время ежегодной конференции разработчиков GTC в Сан-Хосе ошеломил инвесторов новым финансовым прогнозом. По его словам, объем заказов на новейшие чипы Blackwell и Vera Rubin достигнет астрономической отметки в 1 триллион долларов к 2027 году. Он отметил, что технологические гиганты, такие как OpenAI, Anthropic и Meta смещают фокус на массовое обслуживание пользователей (инференс), что вызовет спрос на чипы архитектуры Rubin.
Об этом пишет Reuters.
Еще в феврале во время отчета о прибылях компания оценивала потенциал доходов от своих ИИ-чипов к 2026 году в $500 млрд.
Удвоение этого прогноза Хуанг объяснил переходом всей индустрии от ранних этапов экспериментов к крупномасштабному развертыванию готовых ИИ-продуктов.
Рынок отреагировал на заявление кратковременным скачком акций Nvidia, которые в конце концов закрыли торги с ростом на 1,2%.
Технологические гиганты, такие как OpenAI, Anthropic и Meta, потратив сотни миллиардов на тренировку своих моделей, сейчас смещают фокус на массовое обслуживание пользователей (инференс).
Хуанг рассказал, что отныне этот процесс обработки запросов будет состоять из двух шагов:
  • За первую стадию (prefill), во время которой слова пользователя превращаются в понятные для ИИ токены, будут отвечать мощные чипы Vera Rubin от Nvidia.
  • За вторую стадию («decode»), когда система напрямую генерирует ответ, будут отвечать новейшие разработки от стартапа Groq.
Массовое производство архитектуры Rubin, которая в 3,5 раза быстрее Blackwell в тренировке моделей и в 5 раз быстрее в инференсе, Nvidia планирует нарастить уже во второй половине текущего года.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
