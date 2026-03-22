Nvidia прогнозирует спрос на свои ИИ-чипы на уровне $1 трлн

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг во время ежегодной конференции разработчиков GTC в Сан-Хосе ошеломил инвесторов новым финансовым прогнозом. По его словам, объем заказов на новейшие чипы Blackwell и Vera Rubin достигнет астрономической отметки в 1 триллион долларов к 2027 году. Он отметил, что технологические гиганты, такие как OpenAI, Anthropic и Meta смещают фокус на массовое обслуживание пользователей (инференс), что вызовет спрос на чипы архитектуры Rubin.

Об этом пишет Reuters.

Еще в феврале во время отчета о прибылях компания оценивала потенциал доходов от своих ИИ-чипов к 2026 году в $500 млрд.

Удвоение этого прогноза Хуанг объяснил переходом всей индустрии от ранних этапов экспериментов к крупномасштабному развертыванию готовых ИИ-продуктов.

Рынок отреагировал на заявление кратковременным скачком акций Nvidia, которые в конце концов закрыли торги с ростом на 1,2%.

Технологические гиганты, такие как OpenAI, Anthropic и Meta, потратив сотни миллиардов на тренировку своих моделей, сейчас смещают фокус на массовое обслуживание пользователей (инференс).

Хуанг рассказал, что отныне этот процесс обработки запросов будет состоять из двух шагов:

За первую стадию (prefill), во время которой слова пользователя превращаются в понятные для ИИ токены, будут отвечать мощные чипы Vera Rubin от Nvidia.

За вторую стадию («decode»), когда система напрямую генерирует ответ, будут отвечать новейшие разработки от стартапа Groq.

Массовое производство архитектуры Rubin, которая в 3,5 раза быстрее Blackwell в тренировке моделей и в 5 раз быстрее в инференсе, Nvidia планирует нарастить уже во второй половине текущего года.

