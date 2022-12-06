NVIDIA неожиданно снизила цены на недавно выпущенные карты — Finance.ua

NVIDIA неожиданно снизила цены на недавно выпущенные карты Сегодня 22:33 — Технологии&Авто

NVIDIA неожиданно снизила цены на недавно выпущенные карты

NVIDIA снизила стоимость видеокарт нового поколения GeForce RTX 4090 и RTX 4080 в своем официальном европейском магазине. Правда, только в Европе:

GeForce RTX 4090 — 1859 евро (~72 000 грн) вместо 1949 евро (~75 000 грн);

GeForce RTX 4080 — 1399 евро (~52 000 грн) вместо 1469 евро (~57 000 грн).

СМИ пишут, что компания пошла на такой шаг из-за повышения стоимости евро против доллара США, а также на фоне запуска на следующей неделе видеокарт Radeon RX нового поколения, которые намного дешевле, чем у конкурентов:

Radeon RX 7900 XT — 899 евро (~35 000 грн);

Radeon RX 7900 XTX — 999 евро (~38 000 грн).

Для других регионов рекомендованная цена GeForce RTX 4090 и RTX 4080 пока остается без изменений. Эксперты отрасли считают, что корректировка прайсов коснется всего мира, по крайней мере, на RTX 4080, запасов которой у ритейлеров полно. В отличие от 4090, которую, несмотря на ее ценник, активно сметают с полок магазинов.

Напомним, в середине октября стартовали продажи GeForce RTX 4090 — старшей модели в линейке 40-й серии и самой мощной видеокарты в мире на сегодня. Месяцем позже вышла RTX 4080.

RTX 4090 стала первой видеокартой, которая способна обеспечить плавную работу с разрешением 4K в Cyberpunk 2077, недостижимую ранее. Адаптер обеспечивает частоту почти 140 кадров в секунду на «высоких» настройках графики.

УНІАН По материалам:

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