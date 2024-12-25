Нужно ли подавать декларацию ФЛП без дохода и платить налоги: разъяснение эксперта — Finance.ua
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Нужно ли подавать декларацию ФЛП без дохода и платить налоги: разъяснение эксперта

Личные финансы
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Нужно ли подавать декларацию ФЛП без дохода и платить налоги: разъяснение эксперта
Нужно ли подавать декларацию ФЛП без дохода и платить налоги: разъяснение эксперта
Физические лица-предприниматели, прекратившие деятельность или не имеющие дохода, все равно обязаны подавать налоговые декларации.
Об этом сообщила финансовый директор Activitis Анастасия Штаньковская в комментарии «Фактам ICTV».

Подача декларации без дохода

Согласно законодательству Украины, ФЛП должны отчитываться о своих доходах независимо от их наличия.
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В случае отсутствия объекта налогообложения, то есть доходов, подлежащих декларированию, предприниматели подают так называемую «нулевую» отчетность.
«У Налоговой нет возможности проверить, ФЛП получал или не получал доход в отчетном периоде или просто человек забыл подать отчет. Поэтому отчеты нужно подавать всегда», — подчеркнула эксперт.
Неподача или несвоевременная подача декларации грозит штрафными санкциями, которые придется уплатить в любом случае.
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Эксперт объяснила, что уплата единого налога для ФЛП связана с размером их дохода:
  • ФЛП первой и второй групп уплачивают фиксированный размер единого налога в зависимости от избранной группы;
  • ФЛП третьей группы уплачивают единый налог в зависимости от объема задекларированного дохода за отчетный налоговый период и выбранной ставки налогообложения.
По ее словам, если у вас не было доходов в течение определенного налогового периода, например, в конкретном квартале или году, то обычно не нужно уплачивать единый налог.
Кроме единого налога, физические лица-предприниматели также должны платить единый социальный взнос за себя и наемных работников.
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Согласно ч. 12 ст. 9 закона № 2464 О сборе и учете ЕСВ этот налог нужно уплатить независимо от финансового состояния плательщика и размера полученных доходов.
Также в законе отмечено, что уплата ЕСВ имеет приоритет по сравнению с другими финансовыми обязанностями плательщика налога, кроме обязательства выплачивать заработную плату наемным работникам.

Кто может не платить ЕСВ

Ч. 4 ст. 4 того же закона установлено, что от уплаты ЕСВ за себя освобождаются те предприниматели, которые получают пенсию по возрасту или по выслуге лет или являются лицами с инвалидностью, которые достигли пенсионного возраста и получают соответствующие социальные выплаты.
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Такие лица могут быть плательщиками единого взноса только при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.
Напомним, по данным Опендатабот, с момента подписания президентом закона о повышении налогов прекратили свою деятельность 22,5 тысячи ФЛП. В первые дни количество закрытий достигало более 1000 ежедневно, а 29 ноября — в день подписания закона — зафиксировано 2332 закрытых бизнеса.
В то же время, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев опровергает эту информацию.
По его словам, за 11 месяцев 2024 года количество новых плательщиков физических лиц-предпринимателей значительно пополнилось.
По материалам:
Факти
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