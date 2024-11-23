Как ФЛП подтвердить предпринимательскую деятельность до 2004 года: перечень необходимых документов — Finance.ua

Как ФЛП подтвердить предпринимательскую деятельность до 2004 года: перечень необходимых документов Сегодня 14:16 — Личные финансы

Как ФЛП подтвердить предпринимательскую деятельность до 2004 года: перечень необходимых документов

Если вы занимались предпринимательской деятельностью до 1 января 2004, для подтверждения этого периода понадобится соответствующая документация. Список необходимых документов зависит от выбранной вами системы налогообложения в то время: общая или упрощенная.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Общая система налогообложения

Если вы работали на общей системе налогообложения, документами, подтверждающими период осуществления физическим лицом предпринимательской деятельности, являются сведения из Реестра застрахованных лиц.

Также необходимо будет предоставить документы об уплате страховых взносов, такие как:

платежные поручения;

квитанции банков;

подтверждение почтовых переводов;

справки из Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов.

Упрощенная система налогообложения

Если же вы были на упрощенной системе налогообложения, вам понадобятся:

сведения из Реестра застрахованных лиц;

свидетельство об уплате единого налога;

специальный торговый патент или патент об уплате фиксированного подоходного налога;

документы об уплате единого налога (платежные поручения, квитанции банков, подтверждение почтовых переводов, а также справки из Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов);

справки о регистрации как субъекта предпринимательской деятельности по упрощенной системе, которые выдаются органами Государственной налоговой службы Украины.

Напомним, ФЛП также имеют право на пенсию, но сумма выплаты зависит от них самих.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2024 году, лицу нужно иметь не менее 31 года стажа. Уже со следующего года требование вырастет до 32 лет.

ФЛП, уплачивающие минимальные взносы, назначают пенсию, которая может быть близка к самой низкой, на которую, в свою очередь, повлияет недостаточное количество стажа и небольшой официальный доход.

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