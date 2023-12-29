Нужна ли Зеленая карта для въезда в Украину — Finance.ua

Нужна ли Зеленая карта для въезда в Украину Сегодня 19:01 — Страхование

Нужна ли Зеленая карта для въезда в Украину

Украина, несмотря на войну, остается открытой для иностранных гостей. Однако в страну можно попасть исключительно по сухопутному маршруту. Зеленая карта — это международный полис гражданско-правовой ответственности водителей. Он нужен каждому водителю, который путешествует по странам на собственном авто.

Об этом пишет Visit Ukraine Today.

Этот полис позволит компенсировать затраты на лечение или ремонт машины потерпевшего в случае ДТП. Также страховой документ необходим для прохождения таможенного контроля в странах, участвующих в системе Зеленая карта. А Украина — одна из участниц этой системы, потому полис нужен для въезда в эту страну.

Какие документы нужны?

Следует отметить, что каких-либо ограничений в связи с введением военного положения на территории Украины для иностранцев нет, кроме граждан страны-агрессора. Однако для въезда в Украину нужно иметь при себе следующие документы:

1. Действующий загранпаспорт (граждане Турции и Грузии могут въехать в Украину на основании ID-карты).

2. Визу (если иное не предусмотрено законом или со страной не установлен безвизовый режим).

Читайте также: Как проверить Зеленую карту

3. Подтверждение цели поездки (документ, подтверждающий родственные связи, приглашение от гражданина Украины, приглашение на участие в конференциях или других мероприятиях, забронированный тур, бронирование гостиницы и т. п. ).

4. Подтверждение наличия достаточного количества средств на весь срок пребывания в Украине и для возвращения в страну происхождения (для комфортного проживания в Украине в среднем необходимо $45 в сутки на человека).

5. Страховой полис, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство в Украине или договорные отношения (ассистанс).

Сколько может авто на иностранных номерах находиться в Украине

Стоит отметить, что прибывшие в Украину иностранцы должны соблюдать миграционные нормы законодательства. То есть срок пребывания на территории Украины для иностранных граждан и лиц без гражданства определяется сроком действия визы или правилами, предусмотренными безвизовым режимом (не более 90 дней в течение 180 дней).

Для продления срока пребывания в Украине необходимо заблаговременно обратиться в органы государственной власти (территориальные органы или подразделения Государственной миграционной службы Украины).

В то же время, согласно украинскому законодательству, иностранные граждане могут ездить в Украину на автомобилях с иностранными номерами до одного года. Но если вы планируете находиться в Украине дольше двух месяцев — нужно обратиться в сервисный центр МВД для временной регистрации авто. По истечении годового срока автомобиль на иностранных номерах должен выехать за пределы Украины.

К тому же Зеленая карта по стандарту выдается на срок от 15 дней до одного года.

Отметим, что без наличия Зеленой карты вас могут не впустить на территорию Украины во время таможенного контроля.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.