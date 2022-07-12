Nubia представила прозрачное зарядное устройство мощностью 100 Вт — Finance.ua
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Nubia представила прозрачное зарядное устройство мощностью 100 Вт

Технологии&Авто
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Nubia представила прозрачное зарядное устройство мощностью 100 Вт
Nubia представила прозрачное зарядное устройство мощностью 100 Вт, www.ithome.com
Компания Nubia выпустила зарядное устройство на основе нитрида галлия мощностью 100 Вт. Особенностью зарядки является прозрачная часть корпуса в месте, где размещаются зарядные порты.
Об этом сообщает IThome.
Существенным преимуществом зарядки является то, что она поддерживает различные основные протоколы быстрой зарядки. Устройство имеет четыре разъема (один USB-A и три USB-C) и по габаритам на 23% меньше 100-ваттных зарядных устройств других производителей.
Ожидается, что Nubia представит серию мобильных телефонов Red Magic 7S. Также компания приготовила ряд гаджетов, таких как:
  • игровые мониторы,
  • клавиатуры,
  • мыши и многое другое.
Смартфоны Red Magic 7S в стандартной комплектации будут поставляться с зарядным устройством мощностью 165 Вт, которое позволит зарядить аккумулятор на 5000 мАч за 15 минут.
По материалам:
Телеканал 24
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