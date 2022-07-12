Nubia представила прозрачное зарядное устройство мощностью 100 Вт — Finance.ua

Nubia представила прозрачное зарядное устройство мощностью 100 Вт 12.07.2022, 00:38 — Технологии&Авто

Nubia представила прозрачное зарядное устройство мощностью 100 Вт, www.ithome.com

Компания Nubia выпустила зарядное устройство на основе нитрида галлия мощностью 100 Вт. Особенностью зарядки является прозрачная часть корпуса в месте, где размещаются зарядные порты.

Об этом сообщает IThome

Существенным преимуществом зарядки является то, что она поддерживает различные основные протоколы быстрой зарядки. Устройство имеет четыре разъема (один USB-A и три USB-C) и по габаритам на 23% меньше 100-ваттных зарядных устройств других производителей.

Ожидается, что Nubia представит серию мобильных телефонов Red Magic 7S. Также компания приготовила ряд гаджетов, таких как:

игровые мониторы,

клавиатуры,

мыши и многое другое.

Смартфоны Red Magic 7S в стандартной комплектации будут поставляться с зарядным устройством мощностью 165 Вт, которое позволит зарядить аккумулятор на 5000 мАч за 15 минут.

Телеканал 24 По материалам:

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