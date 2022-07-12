Nubia представила прозрачное зарядное устройство мощностью 100 Вт — Finance.ua

Nubia представила прозрачное зарядное устройство мощностью 100 Вт
Компания Nubia выпустила зарядное устройство на основе нитрида галлия мощностью 100 Вт. Особенностью зарядки является прозрачная часть корпуса в месте, где размещаются зарядные порты.
Об этом сообщает IThome.
Существенным преимуществом зарядки является то, что она поддерживает различные основные протоколы быстрой зарядки. Устройство имеет четыре разъема (один USB-A и три USB-C) и по габаритам на 23% меньше 100-ваттных зарядных устройств других производителей.
Ожидается, что Nubia представит серию мобильных телефонов Red Magic 7S. Также компания приготовила ряд гаджетов, таких как:
- игровые мониторы,
- клавиатуры,
- мыши и многое другое.
Смартфоны Red Magic 7S в стандартной комплектации будут поставляться с зарядным устройством мощностью 165 Вт, которое позволит зарядить аккумулятор на 5000 мАч за 15 минут.
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