Ноябрьские возможности: 10 стажировок для тех, кто начинает карьеру — Finance.ua

Ноябрьские возможности: 10 стажировок для тех, кто начинает карьеру Сегодня 14:03 — Личные финансы

Ноябрьские возможности: 10 стажировок для тех, кто начинает карьеру

Стажировка играет немаловажную роль в формировании карьеры. Она не только помогает студентам и выпускникам получить реальный контакт с рабочей средой, но помогает им развить необходимые навыки, чтобы выделиться на рынке труда.

Ведущие украинские и международные компании приглашают на стажировку молодых и амбициозных людей без опыта работы или с минимальным, а по завершении некоторые из них предлагают работу в компании. Robota.ua поделилась предложениями о стажировках, которые актуальны на данный момент.

Консультант финансовый (стажер) в Ukrsibbank BNP Paribas Group

📍Харьков

Банк в поиске специалиста с высшим образованием по экономическому направлению, который будет: продавать банковские продукты для физических лиц (депозиты, пластиковые карты, пакеты, счета и т. п. ); активно искать, привлекать и сопровождать клиентов; консультировать клиентов в отделении; обеспечивать качество обслуживания и удовлетворенности клиентов.

Junior HR-менеджер (с функциями рекрутинга) в Concert.ua

📍Киев

Билетный оператор Украины приглашает на работу кандидатов, знающих разные инструменты рекрутинга и умеющих проверять базовые компетенции. Среди задач: брифирование руководителей, формирование портрета и вакансии должности; проведение всех этапов собеседований; сопровождение кандидатов на этапе онбординга; ведение HR-аналитики по рекрутингу.

Помощник юриста, юрист-intern в Work & Travel Germany

📍Львов

Международная компания, лидер рынка в сфере юридического сопровождения трудовой миграции и трудоустройства, приглашает студентов юридического факультета 1−6 курсов/выпускников/молодых юристов на неоплачиваемую стажировку.

Продолжительность — до 3-х месяцев.

Стажерам предлагается: бесплатное обучение от топовых руководителей успешного юридического бизнеса;

Trainee Sales Manager в Laba Group

📍Киев

Украинская EdTech-компания ищет менеджеров на входящие и исходящие продажи. Позиция открыта сразу на два проекта: Laba и robot_dreams.

Работодатель анонсирует: обучение; покрывает 50% стоимости занятий спортом, английского, врачебных услуг и внешнего обучения; безлимитный отпуск после 6 месяцев работы в компании; $500 на покупку MacBook за год работы; поддержка от Team Lead, также предоставляет инструменты для продаж и базу клиентов.

Торговый представитель (стажер) в Sav-Orbico

📍Одесса

Международный дистрибьютор приглашает на стажировку студентов последнего курса или недавних выпускников вузов (специалистов/магистров по экономике, менеджменту, маркетингу, финансам или продажам), которые имеют собственное авто и возможность его использовать в работе с соответствующей компенсацией затрат; готовы работать за пределами города в течение дня.

Задачи будущего стажера: представление, продвижение и продажа определенной категории товаров компании в торговые точки региона; проведение переговоров с текущими клиентами по закупке объема и ассортимента продукции; заключение сделок по продажам с новыми клиентами; отслеживание, как продается товар.

Администратор кафе (стажер) в UkrKava

📍Киев

Кофейня ищет администратора для выполнения следующих задач: обеспечение высокого уровня обслуживания клиентов; координация работы персонала кофейни; управление заказами и запасами продукции; контроль за соблюдением стандартов чистоты; разрешение конфликтных ситуаций с клиентами; подготовка отчетности о работе кафе.

Помощник аудитора (интерн) у Baker Tilly

📍Тернополь

Украинская аудиторская и консалтинговая компания ищет специалиста. Пожелания: базовые знания бухгалтерского учета (формы отчетности, принципы бухгалтерского учета, основные проводки) и умение работать с большими объемами информации. Опыт работы на позиции помощника аудитора или бухгалтера приветствуется, но не обязателен.

Стажировка в Skelar

📍Киев

ІТ-компания приглашает пройти стажировку людей без опыта, владеющих английским на уровне В1 и выше, а также готовых работать 5−6 ночных смен в месяц. Программа подойдет кандидатам, которые уже давно мечтают начать свой путь в IT; стремятся работать с новейшими технологиями и овладеть ролью Customer Support; любят общаться с людьми; студентам, свитчерам из других сфер, и любому, кто хочет учиться новому. В вакансии указано, что стажерам предоставляется возможность за несколько дней пройти процесс отбора и получить офер.

Стажер в отдел бухгалтерии в Kernel

📍Киев

Ведущий в мире и крупнейший в Украине производитель и экспортер подсолнечного масла приглашает студентов последних курсов ВУЗов на стажировку в подразделение бухгалтерии и учета ВЭД.

Для работодателя важно, чтобы будущий стажер знал основы внешнеэкономической деятельности предприятий, принципы бухгалтерского учета и учета операций, виды первичных документов и имел базовые знания экономики и финансов.

Стажер в Техническую дирекцию (инженер базовых станций) в «Vodafone Украина»

📍Киев

Ведущий оператор мобильной связи приглашает студентов 4−6 курсов или выпускников 2022—2024 гг. с развитыми аналитическими способностями присоединиться к Программе развития талантов Vodafone Career Way и получить ценный опыт в области технологий.

Продолжительность оплачиваемой стажировки — 6 месяцев, локация — Киев.

Требуется: производить монтаж оборудования, налаживать и вводить в эксплуатацию новое оборудование; контролировать состояние оборудования базовых и релейных станций; проводить планово-профилактические работы на оборудовании базовых и релейных станций; проводить плановые и внеплановые измерения и испытания.

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