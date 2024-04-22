Новый закон о мобилизации: три способа обновить данные — Finance.ua
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Новый закон о мобилизации: три способа обновить данные

Личные финансы
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Новый закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая. После этого мужчины от 18 до 60 лет в течение 60 дней должны уточнить свои военно-учетные персональные данные.
Обновить данные можно одним из трех способов, пояснил член комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. Первый — в ТЦК и СП.
Второй — зарегистрировать электронный кабинет и через него обновить дистанционно.
Третий — воспользоваться услугами ЦПАУ.
Функционирование электронного кабинета — это один из вопросов, который Кабмин должен доработать. В Раде ожидают, что его успеют запустить до вступления в силу самого закона. Однако повестки присылать в этом электронном кабинете не будут — они по-прежнему будут вручаться только в бумажном виде.
«Кабинет Министров Украины должен наработать ряд подзаконных нормативно-правовых актов. Когда мы на комитете рассматривали этот законопроект, то представители Министерства обороны сообщили нам, что подавляющее большинство этих документов уже почти готово — и по бронированию, и по военно-транспортной обязанности, и относительно механизма дистанционного обновления персональных данных», —
рассказал изданию Вениславский.

Поскольку закон также пересматривает основания для отсрочки от мобилизации, по истечении этих 60 дней отдельные лица могут потерять такое право. Изменения коснутся и мужчин-соискателей второго (т.е. непоследовательного) высшего образования. Они, по словам Вениславского, потеряют право на отсрочку по окончании учебного года.
Мужчины, имеющие статус ограниченно пригодных, в течение 9 месяцев в обязательном порядке должны пройти переосмотр.
В случае игнорирования повестки ТЦК имеет право обратиться в суд с требованием ввести к нарушителю временный запрет на управление транспортным средством.
Параллельно комитет по правоохранительной деятельности готовит ко второму чтению еще один законопроект, касающийся наказаний за нарушение мобилизации и военного учета. В нем прописано ужесточение административной ответственности и существенное увеличение штрафов. Вениславский прогнозирует, что он будет принят и вступит в силу, прежде чем заработает «базовый» закон о мобилизации.
По замыслу авторов этих законов, они, во-первых, должны дать реальную картину мобилизационного ресурса в стране.
«Летом количественный эффект от нового закона о мобилизации точно еще не будет ощутим. По оценкам, звучавшим в нашем комитете, фактически этот закон может заработать где-то через полгода — на тот момент он уже даст такой эффект. То есть где-то на середину — конец осени уже будет полностью работающий закон», — ответил Вениславский.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации 16 апреля. Закон был обнародован 17 апреля и начнет действовать с 18 мая.
По материалам:
РБК-Україна
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