Новый Volkswagen Passat B9 вышел на рынок: подробности и цены (фото) — Finance.ua
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Новый Volkswagen Passat B9 вышел на рынок: подробности и цены (фото)

Технологии&Авто
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Новый Volkswagen Passat B9 вышел на рынок: подробности и цены (фото)
Новый Volkswagen Passat B9 вышел на рынок: подробности и цены (фото), Фото: Volkswagen
Новый Volkswagen Passat B9 стал на конвейер на предприятиях в Братиславе и поступает в продажу в Европе. Модель подорожала — будет стоить от 44 995 евро.
Об этом сообщается на официальном сайте Volkswagen.
Volkswagen Passat B9 будет доступен исключительно в кузове универсал. От седана отказались из-за низкого спроса, а на смену ему пришел электромобиль Volkswagen ID.7.
Модель предложена только в кузове универсал.
Модель предложена только в кузове универсал., Фото: Volkswagen
Универсал Volkswagen Passat 2024 подрос до 4,9 м в длину и стал просторнее внутри. Объем его багажника увеличился до 690−1920 л.
В салоне установлен виртуальный приборный щиток и большой 12,9-дюймовый тачскрин. Комплектация Volkswagen Passat B9 расширена и включает диодные фары, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парктроник, навигацию, датчики дождя и света, камеру и набор систем безопасности. Вариант R-Line за 53 470 евро добавляет 18-дюймовые диски, матричные фары, бесключевой доступ и спортивные кресла с массажем.
На нижней панели установлено два дисплея
На нижней панели установлено два дисплея, Фото: Volkswagen
Со старта на выбор предложат два 150-сильных турбомотора — 1,5-литровый бензиновый и 2,0-литровый дизельный. Обе версии оснащены 7-ступенчатой ​​КПП с двумя сцеплениями DSG.
Позже линейку пополнят 2,0-литровые бензиновые турбомоторы на 204 и 265 л.с., 193-сильный дизель и подзаряжаемые гибриды мощностью 204 и 272 л.с.

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По материалам:
Фокус
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