Новый седан Volkswagen Passat B9 показали до премьеры (фото) — Finance.ua
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Новый седан Volkswagen Passat B9 показали до премьеры (фото)

Технологии&Авто
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Новый седан Volkswagen Passat B9 показали до премьеры (фото)
Новый седан Volkswagen Passat B9 показали до премьеры (фото)
Универсал Volkswagen Passat B9 вскоре получит собрата в кузове седан. Его представят в апреле на автошоу в Пекине, а пока на сайте Autohome опубликовали фотографии автомобиля.
На китайском рынке седан Volkswagen будет продавать под названием Magotan. Своим силуэтом с отлогой крышей и профилированными боковинами он напоминает родственный Skoda Superb. От европейского универсала Volkswagen Passat B9 авто отличается более агрессивным дизайном передней части с более широкой решеткой радиатора и продолговатыми фарами. Фонари соединены диодной вставкой. Седан будет больше предшественника.
Новый седан Volkswagen Passat B9 показали до премьеры (фото)

Габариты Volkswagen Passat/Magotan 2024:

  • длина — 4990 мм;
  • ширина — 1854 мм;
  • высота — 1487 мм;
  • колесная база — 2871 мм.
Салон VW Magotan практически такой же, как и у Volkswagen Passat B9. У него скошенный снизу руль, виртуальный приборный щиток и большой тачскрин. В то же время можно заказать отдельный дисплей для переднего пассажира.
Новый седан Volkswagen Passat B9 показали до премьеры (фото)
Седан Volkswagen Passat B9 дебютирует с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (220 л. с.), а позже может появиться и гибрид. Обе версии получат 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями DSG.
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По материалам:
Фокус
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