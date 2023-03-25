Новый родстер Mercedes-AMG за $230 000 появился в Украине (фото) — Finance.ua

Новый родстер Mercedes-AMG за $230 000 появился в Украине (фото) Сегодня 02:23 — Фондовый рынок

В одном из киевских автосалонов Mercedes-Benz появился новый родстер с индексом SL63. Спорткар, окрашенный в стильный и практичный серебристый оттенок, получил ценник в 8,5 млн гривен.

Дебютировал Mercedes-AMG SL63 весной прошлого года. По сравнению с предыдущим поколением он стал четырехместным и получил складную тканевую крышу. В движение его приводит 4,0-литровый Twin-Turbo V8 мощностью 585 л.с. и 800 Нм крутящего момента, сообщает издание « ТопЖир ».

Двигатель связан с системой полного привода. Также Mercedes-AMG SL63 досталось полноуправляемое шасси, пневматическая подвеска и активная аэродинамика. Родстер разгоняется с места до сотни за 3,8 секунды и развивает максимальную скорость в 310 км/ч. Его сборка была налажена на заводе компании в городе Бремен (Германия).

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